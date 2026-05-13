  استانها
  2. سمنان
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۰۱

آغاز عملیات ساخت مجتمع ۴ واحدی مسکن در دامغان؛ یک خانه تحویل مددجو شد

دامغان- رئیس اداره کمیته امداد دامغان از آغاز عملیات ساخت مجتمع چهار واحدی در شهر کلاته دامغان خبر داد و گفت: هدف این طرح بهبود شرایط زندگی خانوارهای نیازمند است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رومنانی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل کمیته امداد دامغان از مراسم کلنگ زنی احداث مسکن در شهر کلاته خبر داد و بیان کرد: عملیات ساخت این مجتمع چهار واحدی به زودی آغاز می شود.

وی با تاکید به اینکه کلید خوردن این طرح گامی برای تحقق ایجاد سرپناه برای مددجویان است، اضافه کرد: این اقدام با همت و پیگیری مسئولان و خیران به ثمر خواهد نشست.

رئیس اداره کمیته امداد دامغان این مجتمع مسکونی را گامی برای بهبود شرایط زندگی خانواده های نیازمند دانست و اضافه کرد: ساخت این مجموعه نوید بخش گسترش خدمات حمایتی است.

رومنانی اظهار داشت: با ساخت منازل مسکونی مددجویی بخشی از دغدغه خانواده های نیازمند کاهش یافته و این خانواده ها با آرامش بیشتری زندگی را ادامه می دهند.

وی افزود: با حضور فرمانده سپاه استان سمنان همزمان با آغاز عملیات اجرایی این واحدها یک منزل مسکونی نیز به مددجوی تحت پوشش تحویل داده شده است.

