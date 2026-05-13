۱۲ واحد صنفی متخلف در بوشهر  پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اجرای طرح بازدید و نظارت بر واحد های صنفی شهر بوشهر و اعمال ماده ۲۷ (اخذ پروانه کسب) و ۲۸ ق.ن.ص (تخلفات صنفی) ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان بوشهر از واحد های صنفی در رسته های مختلف شغلی در شهرستان بوشهر بازدید به عمل آوردند.



در این طرح از تعداد ۵۶ واحد صنفی بازدید شده، تعداد ۱۲ واحد بدلیل نداشتن پروانه کسب معتبر و تخلفات صنفی با رعایت حقوق شهروندی و موازین شرعی و قانونی پلمب شد.