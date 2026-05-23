۱۴ واحد صنفی متخلف در بوشهر  پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، طرح بازدید و نظارت بر واحد های صنفی و اعمال ماده ۲۷ (اخذ پروانه کسب) و ۲۸ ق.ن.ص (تخلفات صنفی) در بوشهر اجرا شد .



در راستای اجرای طرح نظارت بر واحد های صنفی ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان از واحد های صنفی در رسته های مختلف شغلی از ۵۸ واحد صنفی در شهر بوشهر بازدید به عمل آوردند.



در اجرای این طرح تعداد ۱۴ واحد صنفی بدلیل نداشتن پروانه کسب معتبر و تخلفات صنفی با رعایت حقوق شهروندی و موازین شرعی و قانونی پلمب شدند.

