۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱

آغاز عملیات خط‌کشی و ایمن‌سازی در جاده کوهدشت - زانوگه

کوهدشت - معاون اداره کل راه و شهرسازی لرستان از آغاز عملیات خط‌کشی و ایمن‌سازی دو کیلومتر از جاده کوهدشت - زانوگه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، درویشیان در جریان بازدید از پروژه‌های راه‌سازی کوهدشت، اظهار داشت: عملیات خط‌کشی، نصب علائم ایمنی و در مجموع ایمن‌سازی به طول حدود دو کیلومتر از محور کوهدشت - زانوگه آغاز شد.

وی گفت: این اقدام در راستای ارتقای سطح ایمنی و تسهیل تردد در این محور مواصلاتی صورت می‌گیرد.

معاون اداره کل راه و شهرسازی لرستان، از روند پیشرفت پروژه چهارخطه محور کوهدشت - زانوگه، پروژه واریانت چنار در محور خرم‌آباد به کوهدشت و پروژه چهارخطه محور دوره چگنی به ویسیان نیز بازدید به عمل آورد و بر لزوم تسریع در اجرای این پروژه‌ها تأکید کرد.

