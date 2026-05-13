به گزارش خبرگزاری مهر، درویشیان در جریان بازدید از پروژه‌های راه‌سازی کوهدشت، اظهار داشت: عملیات خط‌کشی، نصب علائم ایمنی و در مجموع ایمن‌سازی به طول حدود دو کیلومتر از محور کوهدشت - زانوگه آغاز شد.

وی گفت: این اقدام در راستای ارتقای سطح ایمنی و تسهیل تردد در این محور مواصلاتی صورت می‌گیرد.

معاون اداره کل راه و شهرسازی لرستان، از روند پیشرفت پروژه چهارخطه محور کوهدشت - زانوگه، پروژه واریانت چنار در محور خرم‌آباد به کوهدشت و پروژه چهارخطه محور دوره چگنی به ویسیان نیز بازدید به عمل آورد و بر لزوم تسریع در اجرای این پروژه‌ها تأکید کرد.