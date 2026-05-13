فرمانده انتظامی لرستان با خانواده شهدای جنگ رمضان دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی لرستان، به همراه جمعی از معاونان و مدیران انتظامی استان با حضور در یکی از روستاهای توابع خرم‌آباد، با خانواده شهدای والامقام جنگ رمضان، شهیدان «بازگیر» و نیز خانواده شهیده دکتر «مریم بخشی» در خرم‌آباد دیدار و گفت‌وگو کرد.

سردار محمدرضا هاشمی فر، به همراه تعدادی از معاونان و مدیران انتظامی استان با حضور در منزل خانواده شهدای جنگ رمضان، شهیدان والامقام «بازگیر»، در یکی از روستاهای توابع شهرستان خرم‌آباد، با خانواده این عزیزان دیدار و از آنها دلجویی کرد.

در ادامه این دیدار همچنین از خانواده شهیده دکتر «مریم بخشی» که به همراه همسرش شهید دکتر «رضا جمشیدی» و فرزند خردسالش شهیده «سلین جمشیدی» به فیض شهادت نائل آمده‌اند، تجلیل شد.

سردار هاشمی فر در سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره این شهیدان، مسیر شهدا را مسیر خدمت خالصانه به مردم دانست و آنها را الگوی واقعی ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی عنوان کرد.

وی با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون خون پاک شهیدان است، بیان کرد: تکریم خانواده شهدا وظیفه‌ای اخلاقی و اعتقادی برای مجموعه انتظامی است.

بنابر این گزارش، خانواده معظم شهدا نیز در این دیدار با قدردانی از حضور فرمانده انتظامی استان و هیئت همراه، بر تداوم راه شهیدان و حفظ ارزش‌های دفاع از کشور تأکید کردند.