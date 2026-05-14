۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۵۴

ادای احترام وزیر آموزش و پرورش به مقام شامخ سردار دلها

کرمان- وزیر آموزش و پرورش با حضور در گلزار شهدای شهر کرمان به مقام شامخ سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای آرمیده در این مکان ادای احترام کردند. 

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، صبح امروز پنج‌شنبه در سفر به کرمان با حضور در گلزار شهدای این شهر به مقام شامخ سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای آرمیده در این مکان ادای احترام کرد.

وی بر مزار مطهر شهدای امنیت، جنگ رمضان و شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان نیز حاضر شد.

گفتنی است از برنامه‌های سفر وزیر آموزش و پرورش به کرمان، افتتاح دبستان خیرساز حافظ، بازدید از روند تکمیل ساختمان های اداری اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان، ساختمان بیمارستان فرهنگیان کرمان و تکمیل مجتمع آموزشی سردار شهید حسین پورجعفری است.

