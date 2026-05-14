کشف باند ۲ نفره جعل تراول چک در نوشهر

سرهنگ حجت نورانی در گفت وگو با خبرنگار مهر از کشف و انهدام باند دو نفره جعل اسکناس و چک‌های تقلبی به ارزش ۵۵۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ نورانی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: این باند حرفه‌ای در پلتفرم‌های ثبت آگهی آنلاین نظیر دیوار و شیپور، با انتشار آگهی‌های خرید و فروش، فروشندگان موتورسیکلت و کالاهای دیگر را هدف قرار می‌دادند و با ارائه تراول چک‌های جعلی اقدام به کلاهبرداری می‌کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر افزود: با هوشیاری یکی از فروشندگان و همکاری شهروندان، پلیس موفق شد هر دو عضو این باند را شناسایی و دستگیر کند. در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقدار قابل توجهی اسکناس و تراول چک جعلی کشف و ضبط شد.

سرهنگ نورانی در پایان از شهروندان خواست در معاملات اینترنتی و خرید و فروش کالاهای دست دوم، حتماً اصالت اسناد و چک‌های ارائه شده را از مراجع ذیصلاح استعلام کنند و هرگونه موارد مشکوک را سریعاً به پلیس آگاهی اطلاع دهند.