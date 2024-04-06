دستگیری جاعل مدارک و اسکناس در پایانه مسافربری جنوب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی قاسم پور، رئیس پلیس پیشگیری تهران گفت: تیم عملیات کلانتری ۲۰۸ پایانه جنوب با رصدهای اطلاعاتی یک نفر جاعل سابقه دار که اقدام به جعل اسناد و مدارک و حتی اسکناس می‌کرد را شناسایی نکردند.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، با هماهنگی مقام قضائی قضائی تیمی از مأموران به صورت نامحسوس اقدام به شناسایی و تعقیب و مراقبت سوژه کردند و این فرد را در حالی که قصد داشت مدارک و اسکناس‌های جعلی را تحویل یکی از مشتریان خود دهد دستگیر کردند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران تصریح کرد: در ادامه تحقیقات، از متهم ۱۱ فقره کارت پایان خدمت و گواهینامه رانندگی جعلی و مبلغ یکصد و ۴۶ میلیون ریال اسکناس جعلی در قالب تراول یک میلیون ریالی و پانصد هزار ریالی کشف شد.

سرهنگ قاسم پور با اشاره به این که مجرم در قبال خریداری اجناس، اسکناس‌های تقلبی پرداخت می‌کرد خاطر نشان کرد: مجرم به ۵۰ فقره جعل مشابه اعتراف و برای ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی معرفی شد.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت به شهروندان توصیه کرد: فریب این افراد سودجو را نخورند و از هرگونه همکاری با این افراد جاعل خودداری کنند و هرگونه موارد مشکوک و مظنون را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.