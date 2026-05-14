قرارگاه جنگ اقتصادی در اصفهان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست قرارگاه جنگ اقتصادی استان اصفهان صبح پنجشنبه با حضور استاندار اصفهان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاههای اجرایی، فعالان بخش خصوصی و نمایندگان اتاق بازرگانی برگزار شد.
این نشست با هدف بررسی راهکارهای فوری برای مدیریت شرایط اقتصادی، کاهش فشار بر زنجیرههای تولید و مقابله با آثار ناشی از تلاطمهای اقتصادی و ارزی تشکیل شد و مسئولان حاضر بر ضرورت هماهنگی همه دستگاهها برای حفظ ثبات بازار و حمایت از تولید تأکید کردند.
در این جلسه، «حذف یا کاهش هزینههای مالی از زنجیرههای تولید» بهعنوان مهمترین دستور کار قرارگاه مورد بررسی قرار گرفت و حاضران راهکارهایی برای تسهیل تأمین مالی واحدهای تولیدی، جلوگیری از افزایش هزینههای سربار و حفظ پایداری تولید ارائه کردند.
مسئولان حاضر در این نشست با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور و ضرورت آمادگی برای مقابله با فشارهای خارجی، تأکید کردند که راهاندازی این قرارگاه با هدف کنترل آثار ناشی از جنگ اقتصادی، جلوگیری از التهاب بازار و حمایت از معیشت مردم انجام شده است.
در این جلسه همچنین بر ضرورت ترمیم سریع زنجیرههای آسیبدیده تولید، تأمین کالاهای اساسی، کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها تأکید شد و پیشنهادهایی برای ایجاد نظام تأمین مالی اضطراری و حمایت ویژه از واحدهای تولیدی مطرح شد.
حاضران در نشست، حفظ امنیت غذایی، پایداری بازار و جلوگیری از انتقال فشارهای اقتصادی به اقشار کمدرآمد را از مهمترین اولویتهای این قرارگاه عنوان کردند و خواستار تداوم جلسات تخصصی و تصمیمگیریهای فوری در این حوزه شدند.
در این جلسه اعلام شد اصفهان نخستین استانی است که با تشکیل چنین ساختاری، مدیریت شرایط اقتصادی را با رویکرد «دفاع فعال» و با هدف افزایش تابآوری اقتصادی دنبال میکند.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، این قرارگاه تا زمان بازگشت ثبات کامل به بازار و رفع التهابات اقتصادی بهصورت مستمر فعالیت خواهد داشت و مصوبات آن با هماهنگی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی پیگیری میشود.
