۹۰ کیلوگرم تریاک در سمیرم کشف شد

سرهنگ محمودرضا صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری پلیس اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر و برخورد قاطع با سوداگران مرگ، مأموران انتظامی شهرستان سمیرم در حین کنترل محورهای مواصلاتی و اجرای ایست و بازرسی‌های هدفمند، موفق به کشف مقادیر قابل توجهی مواد مخدر شدند.

وی در تشریح عملیات نخست افزود: مأموران در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه خودروی سواری زانتیا مشکوک شده و پس از متوقف کردن خودرو و انجام بازرسی دقیق، علی‌رغم جاساز حرفه‌ای مواد توسط متهمان، موفق به کشف ۱۰ کیلو و ۳۵۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک شدند. در این عملیات دو نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم ادامه داد: در عملیاتی دیگر و در ایستگاه ایست و بازرسی شهید رئیسیان این شهرستان نیز مأموران حین اجرای طرح‌های کنترلی به یک دستگاه خودروی سواری سمند مشکوک شدند که راننده بدون توجه به دستور ایست پلیس اقدام به فرار کرد.

سرهنگ صادقی تصریح کرد: پس از تعقیب و متوقف کردن خودرو، در بازرسی انجام شده از آن مقدار ۸۰ کیلوگرم تریاک که به صورت ماهرانه‌ای در خودرو جاسازی شده بود کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به دستگیری متهم در این عملیات اظهار کرد: فرد دستگیر شده به همراه مواد مکشوفه برای انجام مراحل قانونی تحویل پلیس مبارزه با مواد مخدر شده و پرونده وی به مرجع قضائی ارسال گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم در پایان با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر خاطرنشان کرد: مقابله با سوداگران مرگ از اولویت‌های اصلی پلیس است و مأموران با اشراف اطلاعاتی و حضور مستمر در محورهای مواصلاتی، اجازه فعالیت به این افراد را نخواهند داد.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه خرید و فروش مواد مخدر، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند و پیشنهادات، انتقادات و تقدیرهای خود را از طریق سامانه ۱۹۷ به پلیس اطلاع دهند.