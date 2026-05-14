پایان انتظار متقاضیان جوانی جمعیت ممقان؛ تخصیص زمین به ۳۴ خانوار

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه‌کشی متقاضیان طرح جوانی جمعیت شهر ممقان، روز پنجشنبه با حضور رضا رحمت الهی فرماندار شهرستان آذرشهر و بهزاد نقی‌زاده رئیس اداره راه و شهرسازی آذرشهر در محل فرمانداری برگزار شد.

وی با اشاره به برگزاری مراسم قرعه‌کشی متقاضیان طرح جوانی جمعیت در شهر ممقان گفت: در این مراسم، برای ۳۴ خانوار واجد شرایط، قطعه زمین در سایت مسکن مهر شهر ممقان قرعه‌کشی و تخصیص داده شد. با انجام این فرآیند، خوشبختانه برای تمام متقاضیان واجد شرایط این شهر در حوزه جوانی جمعیت، زمین اختصاص یافت و هیچ متقاضی در انتظار دریافت زمین باقی نمانده است.

وی افزود: همچنین قطعات تفکیکی دیگری در این سایت برای واگذاری به متقاضیان باقیمانده طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده است که پس از تحویل به بنیاد مسکن شهرستان، به متقاضیان واجد شرایط واگذار خواهد شد.