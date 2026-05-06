۳ هزار و ۶۷۳ واحد مسکونی در آذربایجان شرقی آماده افتتاح است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه در جلسه شورای مسکن استان اظهار کرد: این افتتاح‌ها در قالب طرح‌های نهضت ملی مسکن، مسکن مهر، خودمالک شهری و روستایی و جوانی جمعیت است.

وی افزود: سیاست کلی استان در رابطه با بخش خصوصی، رفع موانع و مشکلات این بخش به خصوص در حوزه احداث مسکن است.

وی ادامه داد: در این جلسه نیز مشکلاتی در رابطه با دستگاه‌های خدمات رسان و سیاست‌های حمایتی بانکی برای مسکن بخش خصوصی مطرح و مقرر شد گزارش ها دقیق‌تر و راهکارهای حل آنها در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی تخصصی شود.

سرمست گفت: بر اساس قانون باید ۲۰ درصد از اعتبارات تسهیلاتی بانک‌ها در بخش مسکن هزینه شود که بنا به اذعان نمایندگان بخش خصوصی، این موضوع در استان عملی نشده است، از این رو بانک‌های استان به خصوص بانک مسکن مکلف شدند تا گزارشات دقیق و دلیل خود از پرداخت کمتر از ۲۰ درصد به این بخش را ارائه دهند.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه، مشکل هزینه‌های بالای بیمه کارگری و نظام مهندسی برای بخش خصوصی مطرح و مقرر شد تا این هزینه‌ها مانند هزینه‌های شهرداری تقسیط شود.

استاندار ادامه داد: شهرداری تبریز بر اساس مصوبات هیئت دولت، وظیفه برآورد خسارت، بازسازی و احداث منازل مسکونی آسیب دیده تبریز در جنگ رمضان را برعهده داشته و در این زمینه با دستگاه‌های ذی ربط، همکاری و اقدام می‌کند.

سرمست افزود: برآورد خسارت و بازسازی منازل آسیب دیده در سایر شهرها و روستاهای استان نیز برعهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و بر اساس گزارش‌های واصل شده، در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به احداث این منازل اقدام می‌شود.

وی از اهدای ودیعه مسکن به ۸۰ خانوار آسیب دیده در جنگ رمضان خبر داد و افزود: ۳۹۰ واحد استیجاری، سهمیه استان در طرح حمایت از زوج‌های جوان بود که تا امروز ۴۱۸ زوج شناسایی شده‌اند و درحال تامین واحد برای این زوج‌ها هستیم.