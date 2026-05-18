ضرورت همکاری همگانی برای عبور از بحران سالمندی

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا بنام عصر دوشنبه در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بناب که با حضور محمدحسین قلعهای فرماندار و نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد، گفت: پیش از این جلسات ستادهای جمعیتی به صورت ماهانه برگزار میشد، اما شرایط امروز ضرورت تغییر رویکرد را نشان میدهد.
وی افزود: کشور با چالش جدی سالمندی روبهرو است. جمعیت جوان (۱۵ تا ۶۴ سال) که همان دوران اوج کارایی و پویایی است، اگر باز باشد، اقتصاد، آموزش و اقتدار کشور ارتقا مییابد. اما پیشبینی میشود پس از سال ۷۵، جمعیت کشور به ۳۵ میلیون نفر کاهش یابد؛ وضعیتی که حتی انجام کارهای عادی را برای خودمان دشوار خواهد کرد.
مدیرکل امور بانوان استان با ابراز خرسندی از روند رو به بهبود آذربایجان شرقی در این حوزه، تصریح کرد: در بعد فرهنگی اقدامات خوبی چه توسط دستگاههای اجرایی و چه توسط خود مردم انجام شده، اما نیاز به تسهیلگری بیشتر داریم. وضعیت شهرستان بناب نسبت به بسیاری نقاط مطلوبتر ارزیابی میشود.
وی در ادامه با اشاره به نقش مهم رسانهها در ترویج فرزندآوری، از خبرنگاران به عنوان بازوان اصلی فرهنگسازی نام برد.
بنام همچنین از رئیس بهداشت بناب به جهت تلاش برای تشکیل پرونده برای هر خانواده تشکر کرد و گفت: در بناب طرح «دکتر خانواده» اجرا میشود. به منظور تسهیل دسترسی، دستور استانی برای فعالسازی مراکز بهداشت صادر شده تا بانوان شاغل بتوانند به راحتی به این مراکز مراجعه کنند. این تسهیلات و خدمات قابلیت اختصاص به آقایان را نیز دارد.
بنام در پایان با تأکید بر اینکه این کار مردمی است و فقط از عهده دولت برنمیآید، خواستار همدلی و همکاری همه دستگاهها و اقشار جامعه برای عبور از بحران جمعیتی و بهرهمندی از پنجره جمعیتی جوان شد.
