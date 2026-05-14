به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، در حاشیه بازدید از مسابقات انتخابی ربوکاپ ۲۰۲۶ در مصلی تهران، در جمع خبرنگاران حاضر شد. افشین با اشاره به شرایط کنونی کشور تأکید کرد: با وجود شرایط جنگی، این نوجوانان حدود شش ماه است که متمرکز بر رباتیک و هوش مصنوعی کار میکنند. برندگان این مسابقات به رقابتهای کره جنوبی در تیرماه اعزام میشوند و بیتردید افتخارآفرین خواهند بود.
ساختار دوگانه مسابقات؛ از اردیبهشت تا شهریور
معاون علمی در تشریح ساختار رویداد گفت: این مسابقات در دو بخش برگزار میشود. بخش نخست، همین دوره در اردیبهشتماه است که با هر شرایطی تلاش کردیم برگزار شود. بخش دوم در شهریورماه، میان لیگ دانشآموزی و دانشجویی برگزار خواهد شد. مرحله کنونی صرفاً ویژه دانشآموزان ۱۴ تا ۱۸ سال است. با نوجوانانی روبهایم که سنی پایین دارند، اما کارهایی بزرگ انجام میدهند.
وی با تأکید بر جایگاه راهبردی این فناوریها افزود: آینده جهان بر رباتیک و هوش مصنوعی استوار است. این مسابقات در سه رده پیگیری میشود: رباتهای امدادگر، رباتهای فوتبالیست و رباتهای نمایشگر داستان. نفرات برتر به مسابقات جهانی کره اعزام میشوند و از تیم قهرمان با ارائه مربیان بهروز و تجهیزات پیشرفته حمایت خواهیم کرد.
عدالت آموزشی و حمایت از برگزیدگان
افشین تصریح کرد:از شنبه پس از اعلام نتایج نهایی، برنامه حمایتی را آغاز میکنیم تا تیمهای ایرانی در صحنه جهانی حاضر شوند. جوایز ارزشمندی نیز برای رتبههای اول تا سوم در نظر گرفته شده است.
برندگان این مسابقه شامل امتیاز بنیاد نخبگان میشوند، اما صرف مدال طلا به معنای نخبه شدن نیست. سیستم امتیازبندی مشخصی داریم. این رویداد در ردههای مورد حمایت نخبگان قرار میگیرد و امتیاز آن با سایر امتیازات جمع میشود.
شناسایی استعدادها؛ مأموریت معاونت علمی
معاون علمی رییس جمهور خاطرنشان کرد: معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان، شناسایی استعدادها را بر عهده دارند. تلاش میکنیم شور، نشاط، امید و خلاقیت این نوجوانان را فعال کنیم. آنها از همان روزهای نخست با فناوریهای روز آشنا میشوند و نشان میدهند که نوجوان و جوان ایرانی، رباتیک و هوش مصنوعی را با پوست و خون خود حس میکند. این برایشان رویا نیست. آینده این کشور توسط همین نوجوانان ساخته خواهد شد.
تغییر شیوهنامه سربازان نخبه
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار درباره تغییر شیوهنامه طرح شهید صیاد شیرازی برای سربازان نخبه، توضیح داد: سهمیه سرباز نخبه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح کاهش یافته است و ما دو رویکرد پیش رو داشتیم: انتخاب سلیقهای بر اساس امتیازهای پیشین که آن را صلاح نمیدانستیم، یا اصلاح شیوهنامه. از ابتدای سال ۱۴۰۵ – عمدتاً در حوزه پزشکی که با مشکل مواجه بودیم، نه مهندسی – شیوهنامه را اصلاح کردیم. با پردازش دادههای پنج سال اخیر، سهمیه تعیینشده از سوی ستاد کل را هدفمندتر تأمین میکنیم.
جزییات تغییر شیوه نامه سربازان نخبه
افشین در ادامه به جزئیات تغییر شیوهنامه سربازان نخبه پرداخت و گفت: هماهنگیهای لازم بر اساس ظرفیت موجود و دادههای سالهای گذشته انجام شد. از اول فروردین ۱۴۰۵، موظف به معرفی نفرات با شیوه جدید و ظرفیت اعلامشده بودیم؛ از همین رو ناگزیر به تغییر شیوهنامه و اطلاعرسانی به موقع شدیم.
وی با تأکید بر حفظ حقوق افراد ثبتشده پیش از این تاریخ افزود: کسانی که با شیوهنامه قبلی انتخاب و معرفی شدهاند، به دلیل شرایط جنگی فعلاً ظرفیت برایشان باز نشده، اما همان ظرفیت برایشان محفوظ است و مطابق آییننامه پیشین رفتار خواهد شد. در مقابل، متقاضیان از اول فروردین ۱۴۰۵ بر اساس شیوهنامه جدید ارزیابی میشوند.
معاون علمی با پذیرش نقد وارد شده بر سرعت اجرای تغییرات اذعان کرد: حق با منتقدان است. این تغییرات باید سه تا چهار سال پیش اعلام میشد، زیرا معدل تحصیلی در یک شب تغییر نمیکند. اما کاهش ظرفیت تخصیصیافته از سوی ستاد کل نیروهای مسلح، ما را ناگزیر به این بازنگری کرد. علت اصلی، کاهش سهمیه بود، نه تغییر خودسرانه آییننامه.
سکوی ملی هوش مصنوعی اول خرداد به روال عادی بازمیگردد
افشین در ادامه به آخرین وضعیت سکوی ملی هوش مصنوعی که در جنگ رمضان در دانشگاه شریف آسیب دید، گفت: از اول خردادماه، سکو به روال عادی بازمیگردد و تستهای نهایی سکو تا پایان اردیبهشت انجام میشود. احتمال دارد در ابتدا با محدودیت ظرفیت پردازش مواجه باشیم که به تدریج رفع خواهد شد، اما تمام برنامههای معاونت بر روی این سکو قابل اجراست. پیش از این، ۷۶ شرکت بزرگ کشور از خدمات آن بهره میبردند.
وی با اشاره به جهش صورتگرفته در دولت چهاردهم گفت: پیش از این دوره، عملاً کاربردپذیری هوش مصنوعی در کشور نداشتیم. اکنون پتانسیل و رونق بازار در این حوزه ایجاد شده است. کتابی نیز در زمینه کاربردهای هوش مصنوعی تألیف کردهایم که مراحل نهایی ویرایش را میگذراند و بهزودی در اختیار عموم قرار میگیرد.
افشین اضافه کرد: اینکه رژیم صهیونیستی و آمریکا یکی از مراکز مهم کشور را هدف قرار دادند، خود گویای درستی مسیری است که ایران در علم و فناوری طی کرده است. وقتی دانشگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی مورد حمله قرار میگیرند، یعنی در مسیر درست حرکت میکنیم.
او با نگاهی فرامرزی به علم افزود: دانش به یک کشور یا مرز خاص تعلق ندارد؛ به تمام بشریت بازمیگردد. مسیری که در علم و فناوری پیش گرفتهایم، روشن، مقتدرانه و ادامهدار است. از بین رفتن برخی زیرساختها نمیتواند این مسیر را متوقف کند، زیرا توان علمی کشور در مغزهایی است که امروز در این مسابقات میبینیم؛ در همین نوجوانان ۱۴ ساله.
معاون علمی رییس جمهور با ابراز امیدواری قاطع خاطرنشان کرد: نتایج درخشان تیمهای ایرانی در مسابقات کره جنوبی (تیرماه) قطعی است. علم و فناوری در ریشه، اندیشه و فرآیند آموزشی این کشور نهادینه شده است. با همت همین نوجوانان، زیرساختها و تجهیزات پیشرفتهتری نیز فراهم خواهد شد.
تا ۶ ماه آینده به ظرفیت نهایی پردازشی در سکوی ملی هوش مصنوعی می رسیم
افشین در ادامه با اشاره به بازگشت تدریجی ظرفیت سکوی هوش مصنوعی گفت: حداکثر تا شش ماه آینده به ظرفیت نهایی مورد نظر میرسیم. اما ایران کشوری پرتوان و قدرتمند است؛ هیچ صدمه جزئیای مسیر را متوقف نمیکند. بهعکس، همین رویدادها سبب میشود مسئولان در همه ردهها توجه ویژهای به فناوری پیدا کنند و بدانند این حوزه میتواند کشور را بینیاز و مقتدر سازد. ایران مقتدر را با کمک همین نوجوانان و جوانان خواهیم ساخت.
معاون علمی بر بازیابی کامل سکو تأکید کرد: نسخه کامل سکوی هوش مصنوعی، دقیقاً همان نسخه پیش از حمله، تا پایان اردیبهشت در دسترس قرار میگیرد. فعالیت ما در این حوزه متوقف نمیشود. این سکو برای انباشت علم و تحولات راهبردی، ضروری است.
او افزود: با کمک جوانانی که شبانهروز کار کردند، در کمتر از ۳۰ روز سکو را به وضعیت پیشین بازگرداندیم. این بار شمار زیادی از شرکتهای دانشبنیان نیز برای تسریع بازگردانی همکاری کردند. هیچ جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
افشین با اشاره به بومی بودن سکو خاطرنشان کرد: این سکو کاملاً بومی و داخلی است. حتی در زمان قطعی اینترنت، تنها مرجعی که میتوانست به همه پلتفرمهای بزرگ سرویس دهد، سکوی ملی هوش مصنوعی بود. با تقویت روزافزون و سرمایهگذاری بیشتر، گامهای بلندتری در این حوزه برخواهیم داشت.
