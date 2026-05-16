بهره برداری از ۷۳ پروژه نهضت توسعه عدالت آموزشی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول شیدایی ظهر شنبه در جلسه توجیهی قرارگاه عدالت تربیتی استان با محوریت اجرای طرح شهید عجمیان و بهسازی و شادابی مدارس، اظهار کرد: تحقق «عدالت آموزشی» در ابعاد مختلف از جمله کلاس‌های استاندارد، مدارس ایمن و فضاهای پرورشی شایسته برای فرزندان این سرزمین بدون حضور مردم ممکن نیست.

شیدایی با بیان این که استان همدان میدان دار یک تجربه تازه در مدرسه‌سازی شده است، افزود: نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم سرعت قابل توجهی به خود گرفته است.

وی با اشاره به آخرین گزارش عملکرد قرارگاه جهادی در استان، تصریح کرد: از مجموع ۱۱۱ پروژه فعال در استان، ۷۳ پروژه به طور کامل به اتمام رسیده و آماده تحویل و بهره‌برداری است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان افزود: این پروژه‌ها تنها محدود به کلاس‌های درس نمی‌شوند، بلکه سالن‌های ورزشی، استخرهای دانش‌آموزی، کانون‌های فرهنگی و فضاهای جایگزین مدارس کانکسی نیز در میان آنها دیده می‌شود.

وی نکته قابل تأمل در این زمینه را تنوع منابع تأمین این پروژه‌ها دانست و گفت: برخی از محل اعتبارات دولتی، برخی با مشارکت خیرین مدرسه‌ساز و شماری نیز با کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم و هیأت ‌ امناهای محلی به بهره‌برداری رسیدند.

شیدایی در ادامه با اشاره به پروژه‌های در دست اجرا، گفت: در حال حاضر ۱۲ پروژه با پیشرفت فیزیکی بین ۷۰ تا ۹۹ درصد در آستانه اتمام قرار دارند که با تأمین اعتبار باقیمانده و همکاری فرمانداری‌ها، ظرف یک تا دو ماه آینده به چرخه بهره‌برداری وارد می‌شوند.

وی افزود: همچنین برخی پروژه‌ها در وضعیت هشدار دهنده‌ای قرار گرفته‌اند و پیشرفت آنها کمتر از ۳۰ درصد است که برای خروج از این وضعیت، کارگروه ویژه پروژه‌های بحرانی زیر نظر قرارگاه عدالت تربیتی استان تشکیل شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با تأکید بر نقش محوری مردم در این نهضت توسعه عدالت آموزشی، گفت: آنچه این نهضت را از پروژه‌های صرفاً دولتی متمایز می‌کند، حضور مؤثر مردم است.

وی با بیان این که در استان همدان، ده‌ها هیئت‌امنای مردمی در محله‌ها و روستاها تشکیل شده‌ است، خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰۰ هیئت‌امنای فعال در استان مشغول به کار هستند و این ظرفیت همچنان در حال گسترش است.