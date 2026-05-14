عباس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت حفظ دستاوردهای میدانی در صورت انجام هر نوع مذاکره و فرایند دیپلماتیک، اظهار کرد: در هفتهها و ماههای گذشته به وضوح مشخص شد که ایران تنها با تکیه بر توان خود میتواند از پس حملات و تهاجمات نظامی دشمنان برآید. ما آموختهایم که باید به خود، توان داخلی، مردم ایران، جغرافیای کشور و ظرفیتها و توانمندیهای خودمان اعتماد کنیم.
وی بیان کرد: دشمنان تلاش میکنند تا ملتها را ضعیف کنند. آمریکاییها به دنبال ایجاد ایران ضعیف بودند، اما ایران اکنون قویتر از گذشته خود را نشان داده است. ما بهخوبی و بر اثر تجربیات سالها دریافتهایم که آمریکا نهتنها شیطان و گرگ است، بلکه برهمزننده انضباط در منطقه و هر نقطهای از جهان است تا بتواند منافع بیشتری را برای خود جلب کند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ترامپ نشان داد که باور به اینکه انسانها میتوانند از گرگ نیز بدتر و پلیدتر باشند، باوری ریشهدار، عمیق و واقعی است. ما اکنون نه تنها شرطها، بلکه انگارههای خود را به اثبات رساندهایم؛ انگارههایی چون اینکه حاکمیت ما بر خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان موضوعی ذاتی و متعلق به کشور ماست.
وی افزود: همچنین، با آمادگی دفاعی میتوانیم سایه جنگ را از سر کشور برداریم و با ایجاد انتظام در تنگه هرمز، این شاهراه حیاتی جهانی را که از نظر اقتصادی و سیاسی اهمیت بالایی دارد، بهعنوان اهرمی برای دستیابی به حقوق ایران مورد بهرهبرداری قرار دهیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ایران به دنبال جنگ نیست و فشار بر دیگران نیست، بلکه هدف ما تأمین امنیت برای همه و حسن همجواری است. با این حال، از آنجا که آمریکاییها در این منطقه ریشه دواندهاند، عبور آنان از تنگه هرمز به عنوان امری ضرررسان محسوب میشود و عبور آنان بیضرر نیست.
مقتدایی ادامه داد: وابستگان آمریکا و همپیمانان آنها در کشورهای جنوبی خلیج فارس که پایگاههایی به آمریکا دادهاند، نهتنها استقلال خود را تحت تأثیر قرار دادهاند، بلکه استقلال منطقه و خلیج فارس را نیز به خطر انداختهاند. بنابراین، ایران اکنون نهتنها به خودش، بلکه به همسایگان نیز کمک میکند تا استیلای نظام سلطه متوقف شود و اخراج آمریکاییها محقق گردد.
وی تأکید کرد: بر این اساس، ما برای هر مسئلهای، از جمله مذاکره، شرطی نمیگذاریم، بلکه اکنون آنچه را که اراده میکنیم، به آمریکا و همپیمانانش دیکته میکنیم؛ زیرا حق با ماست، قواعد حاکم بر روابط بینالملل به نفع ماست و ترویج خشونت و جنگ مورد توجه و پذیرش ملتها نیست.
