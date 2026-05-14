هزار و ۵۵۰ پروژه «آبخیز تا جالیز» در کشور اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی صبح امروز پنج‌شنبه در مراسم افتتاح دهکده اقتصاد مقاومتی سردار غلامرضا سلیمانی اظهار داشت: در سال گذشته با همکاری مشترک وزارت جهاد کشاورزی تعداد هزار و ۵۵۰ پروژه آبخیز تا جالیز اجرا شده است.

وی با خداقوت و تقدیر از مردم لرستان که خیابان‌ها را با پایمردی، رها نکردند، گفت: مردم لرستان در پاسداری از نظام سنگ تمام گذاشتند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی لرستان با بیان اینکه هفته بسیج سازندگی، یادگار رهبر شهید در اردیبهشت سال ۷۹ است، ادامه داد: بسیج، ظرف یا ساختاری برای مردم پایگی و اتصال مردم به دولت به‌عنوان بازوی اجرایی است که ظرفیت عظیم گروه‌های جهادی را به کمک مردم بیاورد و به رفع دغدغه و نیاز مردم و دولت، کمک کند.

سردار زهرایی، بیان داشت: سال گذشته در همکاری مشترک با وزارت جهاد کشاورزی هزار و ۵۵۰ پروژه از آبخیز تا جالیز شامل طرح‌های آبخوان‌داری، استخر ذخیره آب، اجرای قنوات، کانال‌کشی و... انجام شده است.

وی افزود: در زمینه آب شرب روستایی نیز ۸۰۰ روستا از آب شرب سالم و پایدار برخوردار شدند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی لرستان، ادامه داد: در بحث جاده بین مزارع، طی سال گذشته ۹۵۰ جاده بین مزارع و گلزار شهدا با کمک مردم آسفالت شده است.

سردار زهرایی با اشاره به افتتاح دهکده اقتصاد مقاومتی در لرستان، گفت: اولین کارکرد این مجموعه اقدام به آموزش عملی برای اشتغال مردم است.

وی افزود: این مجموعه از تسهیلات حوزه اشتغال‌زایی، استفاده می‌کند و قاعدتاً کسب‌وکاری که خودمان کار آن را انجام نداده باشیم، به مردم پیشنهاد نمی‌کنیم و این مسئله، فلسفه ایجاد دهکده اقتصاد است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی لرستان، افزود: ایجاد دهکده اقتصاد مقاومتی در لرستان نیز کار بسیار عظیمی است و با تلاش‌های شبانه‌روزی در طول یک سال گذشته، مجموعه فاخری در این زمینه در لرستان راه‌اندازی شده است.

سردار زهرایی، ادامه داد: این مجموعه شامل باغات، بخش عرق‌گیری، ساخت قطعات بتنی و... است و قطعاً مسیر توسعه این طرح در استان ادامه دارد.

وی تصریح کرد: با انسجام و وحدت بین مسئولان لرستان، قطعاً در حوزه اشتغال‌زایی، پیشرفت حاصل می‌شود.