به گزارش خبرگزاری مهر، بخش تعمیرات و ساختوسازهای مهندسی آستان مقدس عباسی، اقدامات تعمیر دورهای سنگفرش منطقه بینالحرمین را آغاز کرد.
کرار المنصوری، مهندس این بخش، اظهار داشت: کارکنان واحد ساختوساز وابسته به بخش تعمیرات، عملیات تعمیر دورهای سنگفرش بینالحرمین را در بخشهای مختلف و بر اساس استانداردهای فنی و مهندسی مورد تأیید اجرا کردهاند.
وی افزود: در این عملیات از مواد باکیفیت استفاده شده تا دوام و ماندگاری سنگفرشها برای مدت طولانی حفظ شود. همچنین این اقدامات شامل جمعآوری سنگفرشهای قدیمی، پاکسازی محل و جایگزینی مرمرهای فرسوده با مرمرهای جدید و باکیفیت است.
المنصوری تصریح کرد: ضخامت تقریبی سنگهای جدید به ۳ سانتیمتر میرسد تا توان تحمل وزنهای سنگین را داشته باشند.
بخش تعمیرات و ساختوسازهای مهندسی آستان مقدس عباسی بهصورت مستمر طرحهای توسعهای خود را با هدف ارتقای سطح خدماترسانی به زائران در بخشهای مختلف آستان و مناطق پیرامونی آن ادامه میدهد.
