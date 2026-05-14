۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

وقوع انفجار کارخانه‌ای در آرادان؛ ۵ نفر دچار مسمومیت شدند

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از وقوع انفجار کارخانه‌ای در شهرک صنعتی آرادان خبر داد و گفت: پنج کارگر دچار مسمومیت ناشی از گاز کلر شدند.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع انفجار در کارخانه نیکان سیمی شهرک صنعتی آرادان پیش از ظهر پنجشنبه خبر داد و بیان کرد: بلافاصله تیم‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه پایگاه آرادان و ده نمک در این عملیات حضور داشت، اضافه کرد: بررسی‌ها حاکی از مصدومیت پنج کارگر این شهرک صنعتی صید آباد بر اثر مسمومیت را گاز کلر این شرکت بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به اینکه این افراد از درون واحد صنعتی نجات داده شدند، افزود: پس از انجام اقدامات اولیه این مصدومان توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

