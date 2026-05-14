حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع انفجار در کارخانه نیکان سیمی شهرک صنعتی آرادان پیش از ظهر پنجشنبه خبر داد و بیان کرد: بلافاصله تیم‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه پایگاه آرادان و ده نمک در این عملیات حضور داشت، اضافه کرد: بررسی‌ها حاکی از مصدومیت پنج کارگر این شهرک صنعتی صید آباد بر اثر مسمومیت را گاز کلر این شرکت بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به اینکه این افراد از درون واحد صنعتی نجات داده شدند، افزود: پس از انجام اقدامات اولیه این مصدومان توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.