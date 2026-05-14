هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز عملیات اجرایی هفت پروژه راهسازی در بخش‌های مرکزی و خنافره اظهار کرد: امروز پروژه‌های حوزه راهداری بین روستایی آغاز شده و با وجود تمامی شرایط موجود روند اجرای پروژه‌های عمرانی در شهرستان متوقف نشده و همچنان با قوت ادامه دارد.

وی افزود: با پیگیری‌های مستمر تلاش خواهیم کرد پروژه‌های نیمه‌ فعال و متوقف‌ شده نیز با تأمین اعتبار لازم فعال شوند تا مردم شهرستان شاهد تکمیل پروژه‌ها و افزایش رضایتمندی عمومی باشند.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مردم شادگان همواره در صحنه‌های مختلف حضوری مؤثر داشته‌اند و شایسته بهترین خدمات هستند و از این رو خدمت‌ رسانی مطلوب و توسعه زیرساخت‌ها را وظیفه خود می‌دانیم.

خنفری در پایان گفت: هیچ عاملی نباید روند تکمیل پروژه‌های راهسازی در سطح شهرستان شادگان را متوقف کند.