۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

عملیات اجرایی ۷ پروژه راه‌سازی در شهرستان شادگان آغاز شد

شادگان- نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی از آغاز عملیات اجرایی هفت پروژه راه‌سازی در شهرستان شادگان خبر داد.

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز عملیات اجرایی هفت پروژه راهسازی در بخش‌های مرکزی و خنافره اظهار کرد: امروز پروژه‌های حوزه راهداری بین روستایی آغاز شده و با وجود تمامی شرایط موجود روند اجرای پروژه‌های عمرانی در شهرستان متوقف نشده و همچنان با قوت ادامه دارد.

وی افزود: با پیگیری‌های مستمر تلاش خواهیم کرد پروژه‌های نیمه‌ فعال و متوقف‌ شده نیز با تأمین اعتبار لازم فعال شوند تا مردم شهرستان شاهد تکمیل پروژه‌ها و افزایش رضایتمندی عمومی باشند.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مردم شادگان همواره در صحنه‌های مختلف حضوری مؤثر داشته‌اند و شایسته بهترین خدمات هستند و از این رو خدمت‌ رسانی مطلوب و توسعه زیرساخت‌ها را وظیفه خود می‌دانیم.

خنفری در پایان گفت: هیچ عاملی نباید روند تکمیل پروژه‌های راهسازی در سطح شهرستان شادگان را متوقف کند.

