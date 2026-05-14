۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

تسریع در تکمیل پروژه‌های راه های روستایی شادگان در دستور کار قرار گیرد

اهواز- سرپرست فرمانداری شادگان گفت: تسریع در تکمیل پروژه‌های راه های روستایی شادگان در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، حبیب عفری ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید از پرورژه های راهسازی روستاهای شادگان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اعتبارات جذب‌ شده و پروژه‌ های در حال اجرا حوزه راهسازی حاصل پیگیری‌ های مستمر نماینده مردم شادگان در سطح استان و کشور است که با جذب اعتبارات لازم زمینه توسعه زیرساخت‌ های روستایی و بهبود مسیرهای تردد مردم فراهم خواهد شد.

وی افزود: با همکاری و همراهی دستگاه‌های متولی نظارت مستمر بر اجرای پروژه‌ها انجام خواهد شد تا این پروژه ها در موعد مقرر و با کیفیت مطلوب به بهره‌ برداری برسند.

عفری‌ ادامه داد: شهرستان شادگان در حوزه راه‌های روستایی همچنان نیازمند توجه و اجرای پروژه‌های متعددی است و انتظار داریم با تداوم حمایت‌ ها و حضور میدانی مسئولان روند توسعه زیرساخت‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

سرپرست فرمانداری شادگان در پایان گفت: امیدواریم اجرای این پروژه‌ها منشا خدمات و رضایتمندی مردم شهرستان باشد و با همدلی و همکاری میان مدیران بتوانیم گام‌های موثری در مسیر خدمت‌ رسانی به مردم برداریم.

کد مطلب 6829844

