توسعه و تقویت زیرساخت های شیلات در شهرستان شادگان ضروری است

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر، بر لزوم تکمیل و تجهیز اسکله‌های صیادی شادگان، صدور پروانه بهره‌برداری برای ۶۱۵ قایق صیادی فعال و تسریع در روند توسعه زیرساخت‌های شیلاتی شهرستان تأکید کرد.

وی افزود: شیلات در شهرستان شادگان یکی از مهمترین ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها است که در صورت توجه و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز این بخش می‌توان شاهد تحولات چشمگیری در افزایش سطح تولید و اشتغال شهرستان شادگان بود.

نماینده مردم شادگان همچنین با تاکید بر اینکه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شیلاتی و تأمین تجهیزات مورد نیاز، از مطالبات اصلی مردم شهرستان است، خاطرنشان کرد: صیادان منطقه از فعال‌ترین اقشار تولیدی هستند و حمایت از آنان به‌ویژه در زمینه تجهیز اسکله‌ها و صدور مجوزهای لازم، می‌تواند به بهبود معیشت خانوارها و رونق تولید کمک شایانی کند.

خنفری در پایان گفت: رفع مشکلات صیادان شهرستان شادگان نیازمند توجه ویژه سازمان شیلات ایران است.