هاشم خنفری در حاشیه بازدید از پروژههای راهسازی روستاهای شهرستان شادگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تکمیل پروژه بهسازی جادههای روستایی در روستاهای مختلف شهرستان شادگات باید تسریع شود.
وی در این بازدید، ضمن حضور در محل پروژههای مختلف از جمله جاده دریسیه، جاده دارخوین به شادگان، جاده ناصری، جاده عبودی، جاده بوزی به گرگر، جاده منصوره و جاده بیمارستان (با هدف رفع نقطه حادثهخیز)، بر ضرورت تسریع در روند اجرا و تکمیل این طرحها تأکید کرد.
خنفری با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای ارتباطی شهرستان افزود: زیرساختهای حملونقل از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت هر منطقه به شمار میآید، خوشبختانه با تلاشهای صورتگرفته، روند اجرای پروژههای راهسازی شادگان در مسیر مطلوبی قرار دارد و امیدواریم با رفع موانع موجود، شاهد بهرهبرداری سریعتر از این پروژهها باشیم.
نماینده مردم شادگان در خاتمه همچنین از تعریف ۹ پروژه عمرانی جدید در حوزه راهسازی و زیرساختهای حملونقل شهرستان شادگان خبر داد و افزود: این پروژهها میتواند نقش مهمی در افزایش ایمنی جادهها، کاهش حوادث رانندگی و رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.
