هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود جنگ، تحریم و مشکلات متعدد، هیچ کارگاه عمرانی به دلیل شرایط موجود در شادگان متوقف نشده و با جدیت برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمت‌رسانی به مردم پای کار هستیم.

وی با اشاره به تداوم اجرای طرح‌های عمرانی افزود: پروژه‌های توسعه‌ای در شهرستان شادگان با وجود فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها متوقف نشده‌اند.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تمام دستگاه‌ها با وجود همه محدودیت‌ها و فشارهای ناشی از تحریم‌ها به‌صورت بی‌وقفه و کم‌توقع در مسیر خدمت‌رسانی به مردم گام برمی‌دارند و هر روز خدمات تازه‌ای را ارائه می‌دهند.

خنفری گفت: مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خوزستان و شهرستان شادگان با وجود همه محدودیت‌ها و فشارهای ناشی از تحریم‌ها، به‌صورت بی‌وقفه و کم‌توقع در مسیر خدمت‌رسانی به مردم گام برمی‌دارد و هر روز خدمات تازه‌ای را ارائه می‌دهد.