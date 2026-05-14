پلمب ۸ واحد صنفی متخلف در قرچک/ ۱۴۰ کیلو فرآورده دامی فاسد معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، گشت نظارتی ستاد تنظیم بازار شهرستان قرچک با حضور معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری، معاون دادستان عمومی و انقلاب و روسای ادارات مرتبط برگزار شد.
مهین خلیلارجمندی، معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری قرچک در حاشیه این بازدیدها، هدف از اجرای گشتهای نظارتی را تأمین سلامت عمومی و ایجاد رضایتمندی شهروندان دانست و گفت: همه ادارات و دستگاههای سطح شهرستان موظفند برای بهبود کیفیت خدمات و اطمینان از تأمین و عرضه مناسب کالاهای مورد نیاز مردم تلاش کنند.
وی با اشاره به واحدهایی که در این بازدیدها اخطار دریافت کردهاند، افزود: در صورت تکرار تخلفات توسط این واحدها، بدون هیچ گونه مماشاتی در چارچوب قانون با آنها برخورد خواهد شد.
در این بازدیدها که با هدف نظارت دقیق بر رعایت ضوابط صنفی، کنترل قیمتها و تأمین سلامت شهروندان صورت گرفت، واحدهای صنفی مختلف از جمله نانواییها، فروشگاهها، خردهفروشیها، واحدهای عرضه گوشت و مرغ و همچنین داروخانهها مورد بازرسی قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، در جریان این گشت نظارتی مشترک و با دستور قضایی معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قرچک، چهار نانوایی متخلف به دلیل گرانفروشی و عدم رعایت اصول بهداشتی پلمب شدند.
همچنین دو واحد گوشت و مرغفروشی و یک واحد کبابی به دلیل تخلفات صنفی و عدم رعایت ضوابط، پلمب و بالغ بر ۱۴۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی شناسایی و معدومسازی شد.
در ادامه یک داروخانه نیز به دلیل عدم رعایت برخی مقررات صنفی پلمب شد و به تعدادی از واحدهای دیگر اخطار داده شد.
