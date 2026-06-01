پلمب ۴ واحد صنفی متخلف در لیردف جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد پارسانیا اظهار کرد: با دستور ویژه مقام قضایی و با حضور جانشین دادستان در بخش لیردف از تعدادی واحد صنفی بازرسی به عمل آمد.
وی افزود: در جریان این بازرسیها، چهار واحد صنفی به دلیل عدم رعایت مسائل بهداشتی و ایجاد تهدید علیه بهداشت عمومی، نداشتن نرخنامه، عدم نصب پروانه کسب معتبر و ارتکاب سایر تخلفات مرتبط، با دستور قضایی پلمب شدند.
دادستان جاسک تصریح کرد: علاوه بر تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان، پرونده تعزیراتی نیز برای این واحدهای صنفی تشکیل و جهت رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.
پارسانیا با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار، خطاب به دستگاههای متولی نظارت گفت: ادارات و نهادهای مسئول باید ضمن حمایت از کسبه قانونمدار و متعهد، اقدامات قانونی و بازدارنده لازم را در برابر واحدهای صنفی متخلف بهکار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: تشدید نظارتها و برخورد قاطع با تخلفات صنفی و بهداشتی به منظور حفظ سلامت عمومی و صیانت از حقوق شهروندان با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.
