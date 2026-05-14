۵ میلیون خانوار وابسته به مراتع کشور؛ مدیریت هوشمند تنها راه نجات

به گزارش خبرنگار مهر، علی علمداری ظهر پنجشنبه در آیین گرامیداشت روز ملی مرتع و مرتع‌داری در محل منطقه پرور مهدیشهر حفاظت از عرصه وسیع را با مشارکت و حضور مردم در صحنه امکان پذیر دانست و ادامه داد: در برنامه ریزی باید مشارکت اجتماعی لحاظ شود.

وی لازمه پایداری مراتع را ایجاد مدیریت هوشمند دانست و افزود: به همین منظور مرتع داران و بهره برداران در ۲۷ استان کشور ساماندهی شدند.

رئیس کانون مرتع داران کشور با بیان اینکه در این استان ها انجمن مرتع داران فعال است، تاکید کرد: ۹۰۰ بهره بردار دارای پروانه چرا عضو این کانون ها و انجمن ها هستند.

علمداری با اشاره به بالغ بر پنج میلیون خانوار از مراتع ارتزاق می‌کنند، تصریح کرد: اعمال مدیریت صحیح صحیح برای این مراتع به عنوان منابع تجدید شونده مورد تاکید است.

وی به اهمیت حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از مراتع تاکید کرد و افزود: علاوه بر مصرف مراتع به عنوان علوفه کاربرد دارویی صنعتی و ذخیره‌گاه زنی و حفظ آب و خاک منطقه نیز حائز اهمیت است.