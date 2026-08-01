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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

فریب داروهای چاقی را نخورید

فریب داروهای چاقی را نخورید

یک فوق تخصص روماتولوژی گفت: افراد نباید فریب داروهای چاقی را بخورند زیرا ممکن است عوارض جبران‌ناپذیری را برای آنان به همراه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، اعظم امینی افزود: این روزها افراد سالم عموما دختران و پسران جوان که لاغر بوده و تمایل به افزایش وزن دارند با مراجعه به صفحات مجازی فروش دارو، عطاری‌ها و یا به توصیه دوستان و فامیل از پودرها و یا دمنوش‌هایی که به‌ ظاهر عنوان می شود صد درصد گیاهی بوده و رنگ و لعاب و بوی داروهای سنتی گیاهی دارند، استفاده کرده و پس از مدت کوتاهی دچار عوارض غیرقابل‌برگشت در بدن می شوند.

وی تصریح کرد: در اصل این داروها حاوی داروی شیمیایی از دسته کورتیکو استرویید(کورتون) بوده و افراد مصرف کنند از محتویات آنها بی‌اطلاع هستند.

امینی ادامه داد: داروی کورتیکو استروییدی (کورتون) در مواردی که به صلاحدید پزشک و در بیماری های خاص برای بیماران تجویز شده و با مقدار تنظیم‌شده و پایش عوارض ناخواسته احتمالی بوده چنین عوارضی را ایجاد نمی‌کند و مصرف آنها برای بیماران انتخاب‌شده و خاص ضروری هست. اما در این داروهای غیرمجاز مقادیر خیلی زیادی از دارو ناگهان وارد بدن فرد شده و درنتیجه عوارض شدید و ناگهانی را ایجاد می کند.

وی اضافه کرد: یکی از این عوارض نکروز سر استخوان ران است که بعد از دو تا سه ماه از مصرف دارو به‌تدریج با درد ناحیه لگن و جلوی ران خود را نشان داده و کم‌کم لنگش هم به آن اضافه می‌شود که درنهایت حتی با قطع داروی مصرفی، استخوان کاملا از بین رفته و نیازمند تعویض مفصل ران خواهند شد.

این فوق تخصص روماتولوژی گفت: این مورد در کنار عوارض دیگری مانند جوش صورت، پرمویی، چاقی تنه‌ای شامل شکم و قوز پشت تنه، دیابت، افزایش فشارخون، آب‌مروارید در چشم و افسردگی متاسفانه باعث اختلال در زندگی فرد خواهد شد.

وی به خانواده‌ها و جوانان توصیه کرد: نباید فریب صفحات مجازی فروش دارو و یا عطاریهایی که این داروها را به فروش می‌رسانند خورده و برای افزایش و یا کاهش وزن همیشه اصلاح سبک زندگی، ورزش منظم و تغذیه مناسب را سرلوحه کار خود قرار دهند تا خدای‌ناکرده دچار عوارض فوق نشوند.

کد مطلب 6904934
حبیب احسنی پور

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