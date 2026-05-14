به گزارش خبرگزاری مهر، طرح‌های انتظامی و نظارتی پلیس در شهرستان‌های تبریز و مراغه با هدف ارتقای امنیت اجتماعی، مقابله با سرقت و ساماندهی صنوف متخلف اجرا شد و در جریان آن چند سارق دستگیر و تعدادی واحد صنفی نیز پلمب شدند.

پایان فعالیت سارقان خانه‌باغ‌ها در تبریز

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز اعلام کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی درباره سرقت از خانه‌باغ‌ها و اماکن خصوصی، مأموران کلانتری ۱۳ شمس تبریزی رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ محمد نعمتی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی، هویت متهمان را شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، دو سارق را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی تاکید کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل دستگاه قضایی شدند.

اجرای طرح آرامش در تبریز

فرمانده انتظامی تبریز همچنین از اجرای طرح آرامش در سطح این شهرستان خبر داد و گفت: این طرح در راستای پاسخ به مطالبات مردمی و با هدف افزایش امنیت و آرامش عمومی اجرا شد.

به گفته نعمتی، در جریان اجرای این طرح، ۱۷ معتاد متجاهر و سه سارق توسط مأموران انتظامی دستگیر شدند و مقادیری مواد مخدر و اموال سرقتی نیز کشف شد.

برخورد پلیس مراغه با صنوف متخلف

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه نیز از اجرای طرح نظارت بر واحدهای صنفی خبر داد و اظهار کرد: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی از ۱۸۰ واحد صنفی در رسته‌های مختلف بازدید کردند.

سرهنگ توحید فارسی افزود: در این طرح به ۲۸ واحد صنفی اخطار داده شد و ۹ واحد متخلف شامل قهوه‌خانه، کافه‌رستوران، اغذیه‌فروشی، دندانسازی و شرکت‌های فعال در فضای مجازی به دلیل نداشتن مجوز و تخلفات صنفی پلمب شدند.

وی با اشاره به تداوم طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.