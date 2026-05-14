بیش از ۱۳ تن مرغ منجمد در کرمانشاه توزیع شد

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز توزیع مرغ منجمد در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: در مجموع ۱۳ تن و ۷۵۰ کیلوگرم مرغ منجمد با نرخ مصوب هر کیلو ۲۵۵ هزار تومان در بازار استان عرضه شده است.

وی افزود: علاوه بر عرضه در فروشگاه‌های بزرگ، توزیع سیار نیز در نقاط پرتردد شهری برای دسترسی بهتر شهروندان در حال انجام است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: توزیع سیار مرغ منجمد در شهرک پردیس، میدان جمهوری، مسکن مهر کیانشهر، سر کیانشهر و میدان نیایش انجام می‌شود.

کریمی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تنظیم بازار استان گفت: فرمانداران شهرستان‌ها می‌توانند برای تأمین نیاز مناطق خود با شرکت پشتیبانی امور دام هماهنگی لازم را انجام دهند تا روند توزیع در سطح استان به شکل منظم ادامه یابد.

وی ادامه داد: هدف از این اقدام، ایجاد تعادل در بازار و دسترسی آسان‌تر شهروندان به کالاهای اساسی با نرخ مصوب است و روند تأمین و توزیع در صورت نیاز ادامه خواهد داشت.