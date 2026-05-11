توزیع سیار مرغ منجمد در ساری

سید اسماعیل علوی در گفت وگو با خبرنگار مهر از آغاز طرح توزیع گسترده و سیار مرغ منجمد در این شهرستان خبر داد.
وی گفت: هدف اصلی این طرح، ایجاد آرامش در بازار، کنترل قیمتها و تأمین مرغ منجمد با نرخ مناسب برای شهروندان ساروی است.
وی افزود: مرغ منجمد تنظیم بازاری با قیمت مصوب هر کیلوگرم ۲۴۷ هزار تومان از طریق فروشگاههای منتخب و مراکز سیار در نقاط مختلف شهر توزیع میشود.
علوی تصریح کرد: این روند تا زمان تثبیت پایدار قیمتها ادامه خواهد داشت و تمامی هماهنگیهای لازم با دستگاههای مرتبط انجام شده است.
مدیر جهاد کشاورزی ساری در پایان یادآور شد: «گاجرای این طرح با دستور استاندار مازندران و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان انجام شده و مدیریت شهرستان هماهنگی کامل آن را بر عهده دارد
