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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۹

توزیع ۶۸۰ تن مرغ منجمد تنظیم بازار در کرمانشاه

توزیع ۶۸۰ تن مرغ منجمد تنظیم بازار در کرمانشاه

کرمانشاه - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه از توزیع ۶۸۰ تن مرغ منجمد و صدها تن برنج، شکر و روغن با قیمت مصوب در سطح این شهرستان خبر داد.

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت صیانت از سفره مردم اظهار کرد: به منظور حفظ آرامش و تعادل در بازار مصرف، با پیگیری کارشناسان تنظیم بازار جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه اقدامات ویژه‌ای صورت گرفته است.

وی افزود: با هماهنگی معاونت توسعه بازرگانی سازمان، شرکت پشتیبانی امور دام و اتحادیه مرغ و ماهی، از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۸۰ تن مرغ منجمد تنظیم بازاری با قیمت مصوب در شهرستان توزیع شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه به توزیع سایر کالاهای اساسی اشاره کرد و به خبرنگار مهر گفت: در همین راستا و از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، مقدار ۴۵۳ تن برنج هندی و ۲۷۰ تن شکر بسته‌بندی شده تأمین و عرضه شده است.

کریمی در ادامه تصریح کرد: همچنین در این مدت ۵۴ هزار بطری روغن مخصوص پخت‌وپز جهت دسترسی راحت‌تر شهروندان، از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و عاملین توزیع ثابت در سطح شهرستان و دهستان‌ها توزیع گردیده است.

وی با اشاره به راهبرد جهاد کشاورزی در جهت عدالت‌محوری خاطرنشان کرد: با هدف توزیع عادلانه اقلام حمایتی، عرضه این کالاها در مراکزی چون «روستا بازار» و عاملین مستقر در سطح شهر و دهستان‌ها انجام گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه در پایان گفت: تعاونی‌های مصرف ادارات، مؤسسات دارای مددجو و مغازه‌های خرده‌فروشی مرغ نیز در این شبکه توزیع سهیم هستند تا کالاها مستقیماً به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد.

کد مطلب 6851100

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