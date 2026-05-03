بازار کالاهای اساسی در کرمانشاه بدون کمبود است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت تأمین اقلام اساسی اظهار کرد: در حال حاضر تمامی کالاهای ضروری به میزان کافی در سطح بازار توزیع شده و کمبودی در این زمینه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه شرایط بازار در استان نسبت به بسیاری از نقاط کشور متعادلتر است، افزود: اگرچه در برخی اقلام شاهد نوسانات قیمتی هستیم، اما این موضوع بیشتر تحت تأثیر شرایط کلی کشور بوده و مدیریت بازار در استان با ثبات دنبال میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه درباره وضعیت عرضه مرغ تصریح کرد: در حال حاضر مرغ از طریق سه مسیر شامل مرغ منجمد، مرغ قراردادی و مرغ گرم در بازار عرضه میشود و مشکلی در تأمین این محصول وجود ندارد.
کریمی ادامه داد: مرغ منجمد با نرخ مصوب، مرغ قراردادی با قیمت تعیینشده و مرغ گرم بر اساس عرضه و تقاضا در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد و این تنوع در عرضه، به تنظیم بازار کمک کرده است.
وی با اشاره به روند تولید در استان گفت: میزان جوجهریزی در کرمانشاه بالاتر از میانگین کشوری است که نشاندهنده بهبود شرایط تولید و افزایش اطمینان فعالان این حوزه است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه همچنین درباره نهادههای دامی افزود: روند توزیع این نهادهها به حالت عادی بازگشته و مشکلات مربوط به تأمین و نقدینگی تولیدکنندگان در حال رفع شدن است.
کریمی در ادامه به وضعیت بازار شکر و برنج اشاره کرد و گفت: با وجود برخی نوسانات مقطعی، تأمین این اقلام در استان انجام شده و بازار به ثبات نسبی رسیده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با برنامهریزیهای انجامشده و همکاری دستگاههای مرتبط، تلاش میشود آرامش بازار حفظ شده و نیازهای اساسی مردم بهصورت مستمر تأمین شود.
