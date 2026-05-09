۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

۱۵۰۰ تن مرغ منجمد با قیمت مصوب در مازندران توزیع می‌شود

ساری- سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: ۱۵۰۰ تن مرغ منجمد با قیمت مصوب در فروشگاه‌ها و مراکز عرضه مازندران توزیع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از آغاز طرح ویژه تأمین اقلام پروتئینی در استان خبر داد و اعلام کرد: با هماهنگی شورای تنظیم بازار و تأکید استاندار، ۱۵۰۰ تن مرغ منجمد با قیمت مصوب ۲۴۷ هزار تومان در تمامی فروشگاه‌ها و مراکز عرضه سطح استان توزیع خواهد شد.

وی افزود: هدف این طرح تأمین نیاز شهروندان و تثبیت بازار اقلام پروتئینی است تا همه شهروندان بتوانند با قیمت مناسب به مرغ منجمد دسترسی داشته باشند.

وی گفت: نگرانی در زمینه تامین اقلام کالاهای اساسی وجود ندارد.

برچسب‌ها

