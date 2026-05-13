توزیع مرغ منجمد ۲۶۰ هزار تومانی در آذربایجان شرقی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توزیع مرغ منجمد از امروز در فروشگاه‌ها و مراکز عرضه منتخب استان آغاز شده و بخشی از این محصولات نیز در میادین و مراکز عرضه شهر تبریز در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به شرایط بازار و افزایش تقاضا، برنامه‌ریزی لازم برای تأمین مستمر مرغ منجمد انجام شده تا شهروندان بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را با نرخ مصوب تهیه کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه ذخایر کافی برای تأمین بازار وجود دارد، گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در زمینه عرضه مرغ در استان مشاهده نمی‌شود و روند توزیع به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

شفیعی با اشاره به نظارت بر روند عرضه کالاهای اساسی بیان کرد: دستگاه‌های مسئول به صورت روزانه وضعیت بازار را رصد می‌کنند تا از بروز نوسانات قیمتی جلوگیری و آرامش بازار حفظ شود.

وی همچنین از شهروندان خواست از خریدهای هیجانی و بیش از نیاز خودداری کنند و خاطرنشان کرد: تأمین و توزیع کالاهای اساسی در استان بدون وقفه ادامه دارد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.