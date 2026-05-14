به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیات‌منش در جلسه هیئت امنای موزه دفاع مقدس و مقاومت استان زنجان، با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته، گفت: با حمایت مدیریت استان امیدواریم حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برای بهره‌برداری از این پروژه تأمین شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان از برنامه‌ریزی برای تأمین ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار جهت تکمیل موزه دفاع مقدس استان خبر داد و بر لزوم تشکیل کارگروه تخصصی برای تبدیل محدوده این موزه به قطب فرهنگی، گردشگری و ورزشی تأکید کرد.

وی با اشاره به موقعیت مکانی این موزه در کنار زیرساخت‌های مهمی همچون ورزشگاه ۱۵ هزار نفری، پیست دوچرخه‌سواری و مجموعه‌های ورزشی، افزود: در ضلع غربی این مجموعه، مرکز تحقیقاتی و گردشگری توسط سازمان همیاری ایجاد شده و فضاهای طبیعی، پارک‌های جنگلی و مسیرهای پیاده‌روی نیز ظرفیت مناسبی برای تبدیل این منطقه به یک مجموعه فرهنگی و گردشگری فراهم کرده است.

بیات‌منش از مطرح شدن طرح انتقال پیست اسکی استان به این محدوده خبر داد و تصریح کرد: اجرای این طرح می‌تواند ظرفیت‌های گردشگری و ورزشی منطقه را تقویت کند.

معاون استاندار زنجان با تأکید بر لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، پیشنهاد تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور راه و شهرسازی، شهرداری و سایر نهادها را ارائه داد و گفت: بررسی جزئیات فنی در کارگروه تخصصی به مراتب کارآمدتر از جلسات هیئت امنا خواهد بود.

وی در خصوص وضعیت اعتبارات پروژه، خاطرنشان کرد: بررسی بودجه پنج سال گذشته نشان می‌دهد حدود ۱۱۰ میلیارد تومان عمدتاً از محل اعتبارات ملی جذب شده است؛ اما برای تسریع در تکمیل پروژه باید در شیوه‌های تأمین منابع بازنگری شده و از ظرفیت مولدسازی و هم‌افزایی دستگاه‌ها استفاده کرد.

بیات‌منش یادآور شد: سازمان همیاری شهرداری‌های استان پس از طی مراحل قانونی، مسئولیت نگهداری و ارائه خدمات در برخی فضاهای گردشگری را بر عهده گرفته و می‌توان از این ظرفیت برای توسعه زیرساخت‌های محدوده موزه دفاع مقدس نیز بهره برد.