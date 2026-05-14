به گزارش خبرنگار مهر، حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی ریاست جمهوری در حاشیه مسابقات انتخابی ربوکاپ ۲۰۲۶ در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور نوجوانان و جوانان ایرانی در این رویداد اظهار کرد: در شرایط خاصی که جامعه با آن روبه‌روست، گردهم آمدن استعدادهای جوان کشور در کنار یکدیگر و نمایش توانمندی‌های علمی و فناورانه آنان، نشان‌دهنده ظرفیت بالای استعداد ایرانی در حوزه‌های مختلف دانش و فناوری است.

رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی بیان کرد: حضور این نوجوانان و جوانان نشان می‌دهد که استعداد ایرانی در هر سنی و در هر شرایطی می‌تواند در مرزهای دانش و فناوری حرکت کند و این ظرفیت، مسئولیت ما را به‌عنوان خدمتگزاران اکوسیستم فناوری کشور دوچندان می‌کند.

وی همچنین عنوان کرد: معاونت علمی و فناوری با رویکرد آقای دکتر افشین، قطعاً از این مجموعه حمایت خواهد کرد و جزئیات این حمایت‌ها در مراحل بعدی اعلام می‌شود.

روزبه تأکید کرد: برنامه ما اعزام استعدادهای برتر کشور است تا هم در مسیر کسب افتخار برای جمهوری اسلامی ایران حرکت کنند و هم در عرصه‌های بین‌المللی که می‌تواند توانمندی استعداد ایرانی را به نمایش بگذارد، حضور مؤثری داشته باشند. سازمان نیز بر حمایت از این استعدادها تأکید دارد و این حمایت‌ها انجام خواهد شد.

وی درباره وضعیت تعاملات فناورانه در دوران پساجنگ گفت: بخش خصوصی فناوری در ایران ظرفیت منحصربه‌فردی برای تعاملات بین‌المللی دارد. مجموعه فناوری کشور در دوران جنگ نشان داد که حرف‌های مهم و قابل توجهی برای گفتن دارد و طبیعی است که این تعاملات در دوره پساجنگ نیز هم گسترده‌تر و هم هدفمندتر دنبال شود.

رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی در پاسخ به این پرسش که تعاملات بیشتر با چه کشورهایی ادامه خواهد داشت، توضیح داد: پس از جنگ و با توجه به عملکرد موفق فناوری ایران، کشورهای زیادی برای همکاری و تعامل خواهان فناوری ما خواهند بود.