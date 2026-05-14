مراسم چهلم سپهبد شهید موسوی در حرم حضرت معصومه(س) آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین چهلمین روز خاکسپاری سپهبد شهید امیر سید عبدالرحیم موسوی رئیس فقید ستاد مشترک نیروهای مسلح کشور، با حضور جمعی از مسئولان کشوری و لشکری، خانواده معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) آغاز شد.

این برنامه بعد از نماز جماعت مغرب و عشاء شامگاه پنجشنبه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط حامد شاکرنژاد شروع شد.

آیت الله سعیدی تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، پدر، برادر و فرزندان شهید موسوی در این مراسم به شرکت کنندگان خیرمقدم گفتند.

قرار است حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور در این مراسم سخنرانی کند.

مداحی حاج علی مالکی‌نژاد و حاج سید مهدی میرداماد نیز از دیگر برنامه های این آیین چهلم است.

مزار سپهبد شهید امیرموسوی در صحن امام هادی علیه السلام حرم مطهر بانوی کرامت نیز به مناسبت آیین چهلمین روز خاکسپاری این فرمانده رشید سپاه اسلام گلباران شد.

امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به همراه سردار سپهبد شهید محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امیر دریاسالار شهید علی شمخانی، مشاور فرمانده معظم کل قوا و دبیر شورای دفاع، و امیر سرلشکر شهید عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ در حین جلسه شورای دفاع دعوت حق را لبیک گفتند و به یاران شهید خود پیوستند.