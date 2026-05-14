سید محمد جمالیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات ایجادشده برای رانندگان از سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: تعیین تکلیف ونهای فاقد امکان تحویل و شمارهگذاری، با پیگیریهای مستمر در سطح استانی و ملی وارد مرحله اجرایی شد.
وی افزود: بخشی از این مشکلات به عدم تأمین سهم وزارت کشور و بخشی دیگر به مسائل مربوط به اسناد و فرآیندهای اجرایی از سوی شرکت ایرانخودرو بازمیگشت که موجب توقف تحویل ۴۴ دستگاه ون شده بود.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تصریح کرد: در این راستا، مکاتبات متعدد با سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، برگزاری جلسات تخصصی و پیگیری موضوع از طریق طرح سؤال از وزیر کشور انجام شد.
وی ادامه داد: در نهایت زمینه قیمتگذاری خودروها، پیشبینی تسهیلات لازم برای رانندگان و شرایط شمارهگذاری فراهم شد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تاکید کرد: در پی این اقدامات، تاکنون ۳۷ دستگاه ون به متقاضیان تحویل و وارد ناوگان حملونقل عمومی شهر اراک شده است.
وی افزود: این اقدام علاوه بر حمایت از معیشت رانندگان، در نوسازی ناوگان حملونقل شهری و ارتقای سطح خدماترسانی به شهروندان نیز مؤثر خواهد بود.
جمالیان بیان کرد: حمایت از ناوگان حملونقل عمومی و صیانت از حقوق رانندگان باید مورد توجه جدی دستگاههای مسئول قرار گیرد.
وی گفت: قابل پذیرش نبود که سرمایههای ملی و ابزار معیشت رانندگان، سالها بدون بهرهبرداری در پارکینگها متوقف بماند.
جمالیان تصریح کرد: امید است با تکمیل فرآیند تعیین تکلیف سایر خودروها، زمینه بهبود خدمات حملونقل درونشهری و افزایش رضایتمندی رانندگان و شهروندان بیش از پیش فراهم شود.
نظر شما