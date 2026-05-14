۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۳۶

جمالیان: ۳۷ دستگاه ون وارد چرخه حمل‌ونقل عمومی اراک شد

اراک- نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: ۳۷ دستگاه ون بلاتکلیف پس از چند سال وارد چرخه حمل‌ونقل عمومی اراک شد.

سید محمد جمالیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات ایجادشده برای رانندگان از سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: تعیین تکلیف ون‌های فاقد امکان تحویل و شماره‌گذاری، با پیگیری‌های مستمر در سطح استانی و ملی وارد مرحله اجرایی شد.

وی افزود: بخشی از این مشکلات به عدم تأمین سهم وزارت کشور و بخشی دیگر به مسائل مربوط به اسناد و فرآیندهای اجرایی از سوی شرکت ایران‌خودرو بازمی‌گشت که موجب توقف تحویل ۴۴ دستگاه ون شده بود.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تصریح کرد: در این راستا، مکاتبات متعدد با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، برگزاری جلسات تخصصی و پیگیری موضوع از طریق طرح سؤال از وزیر کشور انجام شد.

وی ادامه داد: در نهایت زمینه قیمت‌گذاری خودروها، پیش‌بینی تسهیلات لازم برای رانندگان و شرایط شماره‌گذاری فراهم شد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تاکید کرد: در پی این اقدامات، تاکنون ۳۷ دستگاه ون به متقاضیان تحویل و وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر اراک شده است.

وی افزود: این اقدام علاوه بر حمایت از معیشت رانندگان، در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل شهری و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان نیز مؤثر خواهد بود.

جمالیان بیان کرد: حمایت از ناوگان حمل‌ونقل عمومی و صیانت از حقوق رانندگان باید مورد توجه جدی دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

وی گفت: قابل پذیرش نبود که سرمایه‌های ملی و ابزار معیشت رانندگان، سال‌ها بدون بهره‌برداری در پارکینگ‌ها متوقف بماند.

جمالیان تصریح کرد: امید است با تکمیل فرآیند تعیین تکلیف سایر خودروها، زمینه بهبود خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و افزایش رضایتمندی رانندگان و شهروندان بیش از پیش فراهم شود.

