به گزارش خبرگزاری مهر، مریم مرادی اظهار کرد: بیمار ۴۹ ساله با سابقه چند سال دردهای دورهای و آزاردهنده به این مرکز درمانی مراجعه کرده بود که پس از انجام بررسیهای تخصصی و اقدامات تشخیصی، تحت عمل جراحی قرار گرفت.
مرادی افزود: این جراحی توسط افروز آزاد فوق تخصص انکولوژی زنان و آزاده محمودی متخصص زنان انجام شد و توده فیبرومی به طور کامل و با موفقیت از بدن بیمار خارج شد.
رئیس بیمارستان شریعتی بندرعباس با اشاره وضعیت و حال عمومی بیمار، عنوان کرد: حال عمومی بیمار پس از عمل رضایتبخش بوده و بیمار بعد از گذراندن دوره درمانی از بیمارستان ترخیص شده و روند درمان وی به خوبی در حال پیگیری است.
افروز آزاد، فوق تخصص انکولوژی زنان، با اشاره به شیوع فیبرومهای رحمی در میان زنان گفت: فیبروم رحمی یکی از شایعترین تومورهای خوشخیم هستند که از بافت عضلانی رحم منشأ میگیرد. این تودهها در بسیاری از موارد بدون علامت هستند، اما در برخی بیماران میتوانند باعث درد لگنی، خونریزیهای غیرطبیعی، احساس فشار در شکم و یا بزرگ شدن غیرطبیعی شکم شوند.
وی تأکید کرد: تشخیص بهموقع از طریق معاینههای دورهای زنان و انجام سونوگرافی نقش مهمی در پیشگیری از بزرگ شدن بیش از حد این تودهها دارد و در صورت تشخیص به موقع، درمان میتواند با روشهای سادهتر و کمتهاجمیتر انجام شود.
