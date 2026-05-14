سپهبد شهید عبدالرحیم موسوی از نوادر عرصه فرماندهی بود

حجت الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یاد و خاطره امیر شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی اظهار کرد: این فرمانده برجسته و انقلابی از جمله نوادر روزگار و از نخبگان و خبرگان برجسته نظامی کشور بود که به اعتقاد بنده در آینده نزدیک بهسختی میتوان شخصیتی همانند او یافت.
وی گفت: سپهبد شهید موسوی شخصیتی بزرگ، مؤمن و کمادعا داشت و همواره تلاش میکرد ویژگیها و خدمات ارزشمندش در دوران حیاتش چندان مورد توجه قرار نگیرد.
وی تصریح کرد: روحیه تواضع و اخلاص در وجود سپهبد شهید موسوی موج میزد این فرمانده رشید اسلام هرگز به دنبال دیده شدن و مطرح شدن خود نبود.
نماینده ولیفقیه در ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: آن شهید والامقام بیش از آنکه به خود بیندیشد، همه توجه و نگاهش معطوف به خداوند متعال بود و شاید بتوان گفت اساساً خود را نمیدید و تمام فکر، ذهن و دغدغهاش در مسیر رضای الهی و تحقق آرمانهای اسلامی قرار داشت.
محمدحسنی ادامه داد: سپهبد شهید موسوی همواره به آرمانهای بلند نظام اسلامی میاندیشید و باور داشت که خدمت به انقلاب اسلامی و پاسداری از ارزشهای دینی، وظیفهای الهی و مقدس است. به همین دلیل با تمام توان و به صورت شبانهروزی برای تحقق ارزشهای اسلامی و پیشبرد اهداف نظام تلاش میکرد.
وی با بیان اینکه ملت ایران مدیون مجاهدتها و خدمات این فرمانده مخلص و فداکار است، تصریح کرد: شخصیتهای بزرگی همچون شهید موسوی را نمیتوان در مدت کوتاهی به جامعه معرفی کرد، چرا که ابعاد شخصیتی، مدیریتی، اخلاقی و معنوی آنان بسیار گستردهتر از آن است که در چند روایت و چند سخن خلاصه شود.
نماینده ولیفقیه در ارتش جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: بیتردید کسانی که سالها از نزدیک با این فرمانده شهید معاشرت و همکاری داشتهاند، در آینده و به مرور زمان زوایای بیشتری از ویژگیهای اخلاقی، روحیات معنوی، شیوه مدیریتی و منش انقلابی او را برای مردم بازگو خواهند کرد.
محمدحسنی بیان کرد: امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند معرفی الگوهای صحیح و شخصیتهای اثرگذار و الهامبخش است و سپهبد شهید موسوی یکی از همان الگوهای برجستهای به شمار میرود که نسل جوان و علاقهمندان به مسیر خدمت صادقانه میتوانند با تأسی به منش و رفتار او در مسیر درست حرکت کنند.
وی تأکید کرد: اخلاص، معنویت، روحیه جهادی، سادهزیستی و تلاش بیوقفه برای اعتلای ارزشهای اسلامی از مهمترین ویژگیهای شخصیتی این فرمانده شهید بود و همین خصوصیات، نام و یاد او را در حافظه ملت ایران ماندگار خواهد کرد.
نماینده ولیفقیه در ارتش جمهوری اسلامی ایران در پایان گفت: امیدواریم ابعاد مختلف شخصیت این فرمانده برجسته انقلاب اسلامی در سالهای آینده بیش از پیش برای جامعه تبیین شود تا سیره و منش او چراغ راهی برای نسلهای آینده و همه کسانی باشد که در مسیر خدمت به اسلام، انقلاب و کشور گام برمیدارند.
