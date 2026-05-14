پیام وزیر خارجه کشورمان در پی تشکیل دولت جدید عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه مجازی خود نوشت: تشکیل دولت جدید به ریاست جناب آقای نخست وزیر علی الزیدی، و ابقای برادرم فواد حسین در جایگاه وزارت خارجه را تبریک میگویم.
عراقچی بیان کرد: گسترش روابط برادرانه و دوستانه تهران-بغداد همواره در صدر اولویتهای سیاست خارجی ما باقی خواهد ماند.
وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه مجازی خود نوشت: تشکیل دولت جدید به ریاست جناب آقای نخست وزیر علی الزیدی، و ابقای برادرم فواد حسین در جایگاه وزارت خارجه را تبریک میگویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه مجازی خود نوشت: تشکیل دولت جدید به ریاست جناب آقای نخست وزیر علی الزیدی، و ابقای برادرم فواد حسین در جایگاه وزارت خارجه را تبریک میگویم.
کد مطلب 6830119
نظر شما