پیام وزیر خارجه کشورمان در پی تشکیل دولت جدید عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه مجازی خود نوشت: تشکیل دولت جدید به ریاست جناب آقای نخست وزیر علی الزیدی، و ابقای برادرم فواد حسین در جایگاه وزارت خارجه را تبریک می‌گویم.



عراقچی بیان کرد: گسترش روابط برادرانه و دوستانه تهران-بغداد همواره در صدر اولویت‌های سیاست خارجی ما باقی خواهد ماند.