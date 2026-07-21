فرماندار جاسک: ۱۰۰ فروند شناور مردمی در حمله دشمن آسیب دید

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جمالدینی در بازدید سخنگوی دولت از بخش‌های مختلف اسکله صیادی و تجاری اداره بندر این شهرستان که در جریان تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی آسیب دیده بود، اظهار کرد: امروز توفیق داشتیم در خدمت خانم مهاجرانی باشیم و گزارشی از ظرفیت‌های شهرستان جاسک در حوزه‌های مختلف ارائه شد.

وی افزود: سلام گرم و ویژه مردم خونگرم شهرستان جاسک را به سخنگوی دولت ابلاغ کردیم و امروز شاهد هستیم که ایران اسلامی و به ویژه شهرستان بندر جاسک در خط مقدم تقابل با دشمن متخاصم قرار دارد.

فرماندار جاسک با اشاره به ظرفیت‌های بندری این شهرستان، تصریح کرد: اداره بندر جاسک در شرایط عادی و سخت همواره یکی از ظرفیت‌های مهم کشور در حوزه صادرات و واردات بوده است.

جمالدینی، ادامه داد: در روزهای ابتدایی حمله دشمن متخاصم به ایران اسلامی متأسفانه تعداد ۱۰۰ فروند شناور متعلق به مردم و بخش خصوصی که هیچ‌گونه فعالیت نظامی در این بخش انجام نمی‌دادند، مورد اصابت قرار گرفتند.

وی، خاطرنشان کرد: امیدواریم با حمایت‌های دولت و همراهی همه عزیزانی که در کنار مردم بودند و همچنین همراهی مردم با مسئولان بتوانیم خسارت‌های وارد شده را جبران کنیم.

فرماندار جاسک در پایان،گفت: امیدواریم به زودی شاهد پیروزی اسلام بر کفر باشیم.