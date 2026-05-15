  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۵:۵۹

لفاظی‌ها و ادعاهای دوباره ترامپ علیه ایران

لفاظی‌ها و ادعاهای دوباره ترامپ علیه ایران

رئیس‌جمهور آمریکا با تکرار تهدیدها و ادعاهای بی‌اساس خود گفت که در صورت عدم دستیابی به توافق درباره برنامه هسته‌ای ایران، گزینه جایگزین می‌تواند حمله دوباره باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ با تکرار لفاظی‌های خود علیه ایران به فاکس‌نیوز گفت که جایگزینِ تصاحب مواد هسته‌ای در ایران، بمباران مجدد است.

او در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد که پکن خواهان باز ماندن تنگه هرمز است.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه گفت در روند مذاکره با ایران درباره کنار گذاشتن «غبار هسته‌ای» نوعی رفت‌وآمد و کشمکش وجود دارد؛ موضوعی که او مدعی شد «ناشی از تناقض در تصمیم‌های ایران» است.

ترامپ همچنین مدعی شد که مقامات ایران پذیرفته‌اند آمریکا و چین تنها کشورهایی هستند که فناوری استخراج «غبار هسته‌ای» دفن‌شده را در اختیار دارند.

ترامپ مدعی شد که در این گفت‌وگو، موضوع حمایت چین از ایران را نیز مطرح کرده و به گفته او، رئیس‌جمهور چین تمایل دارد توافقی میان تهران و واشنگتن حاصل شود و حتی برای کمک در این زمینه ابراز آمادگی کرده است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین گفت که صبر زیادی نخواهد داشت و به گفته او، ایرانی‌ها باید به توافق برسند. او در بخش دیگری از اظهاراتش مدعی شد که سایت‌های هسته‌ای ایران به‌طور مستمر و با ۹ دوربین، ۲۴ ساعته تحت نظر هستند.

ترامپ همچنین اظهار کرد که چین حدود ۴۰ درصد از نیاز نفتی خود را از یک نقطه در خاورمیانه تأمین می‌کند و افزود که پکن با خرید نفت آمریکا موافقت کرده است. او همچنین پیش‌بینی کرد که چین خرید محصولات کشاورزی آمریکا را افزایش خواهد داد.

کد مطلب 6830290

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • داو و کریمی IR ۰۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      3 2
      پاسخ
      این بابا زیاد حرف میزنه جو گرفته اونوچشمش خورده به آقای جنتلمن چینی کلا ترامپ راجب ایران خضولات زیاد میگه
    • ایرانی IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      5 2
      پاسخ
      دهن کثیفتوببند.تواگه لفاظی نکنی که روزت شب نمیشه.لجن اپستین.
    • سعید IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      11 3
      پاسخ
      لعنت بر ترامپ
    • IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      3 3
      پاسخ
      در چین به شدت تحقیر شد. ذوق زدگی وزیر خارجه حقیرش و ایلان ماسک میلیاردر، اوج حقارت ابر پشمک تاریخ بود. چین آمریکا در حال سقوط است. ترامپ بدبخت، منطور چین دوران بایدن بوده است.
    • IR ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      2 1
      پاسخ
      ترامپ منفور خفه شو
    • IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      2 0
      پاسخ
      ما هم بایستی تهدیدات خود را به مراتب تند تر و چند جانبه نسبت به آمریکا و رئیس جمهور ابله و سفاک او انجام دهیم . ما باید دستمان به داخل آمریکا برسد. مذاکره با این دولت آمریکا را کلا تعطیل کنید. بصراحت بگویید ما غنی سازی را طبق npt انجام می‌دهیم و هیچ ماده غنی شده ایی را هم به خارج یا کس دیگری نمی‌دهیم آمریکا اگر جرات و زورش را دارد بیاید بگیرد واگر هم ندارد بهتر است خفه شود.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه