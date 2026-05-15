به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ با تکرار لفاظی‌های خود علیه ایران به فاکس‌نیوز گفت که جایگزینِ تصاحب مواد هسته‌ای در ایران، بمباران مجدد است.

او در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد که پکن خواهان باز ماندن تنگه هرمز است.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه گفت در روند مذاکره با ایران درباره کنار گذاشتن «غبار هسته‌ای» نوعی رفت‌وآمد و کشمکش وجود دارد؛ موضوعی که او مدعی شد «ناشی از تناقض در تصمیم‌های ایران» است.

ترامپ همچنین مدعی شد که مقامات ایران پذیرفته‌اند آمریکا و چین تنها کشورهایی هستند که فناوری استخراج «غبار هسته‌ای» دفن‌شده را در اختیار دارند.

ترامپ مدعی شد که در این گفت‌وگو، موضوع حمایت چین از ایران را نیز مطرح کرده و به گفته او، رئیس‌جمهور چین تمایل دارد توافقی میان تهران و واشنگتن حاصل شود و حتی برای کمک در این زمینه ابراز آمادگی کرده است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین گفت که صبر زیادی نخواهد داشت و به گفته او، ایرانی‌ها باید به توافق برسند. او در بخش دیگری از اظهاراتش مدعی شد که سایت‌های هسته‌ای ایران به‌طور مستمر و با ۹ دوربین، ۲۴ ساعته تحت نظر هستند.

ترامپ همچنین اظهار کرد که چین حدود ۴۰ درصد از نیاز نفتی خود را از یک نقطه در خاورمیانه تأمین می‌کند و افزود که پکن با خرید نفت آمریکا موافقت کرده است. او همچنین پیش‌بینی کرد که چین خرید محصولات کشاورزی آمریکا را افزایش خواهد داد.