دعوت رسمی ترامپ از همتای چینی برای سفر به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از شی جین پینگ همتای چینی خود برای سفر به آمریکا در ۲۴ سپتامبر آینده دعوت کرد.

رئیس جمهور آمریکا همچنین در نشست مشترک خبری با همتای چینی خود در پکن گفت: آمریکا و چین فرصت دستیابی به آینده‌ای همراه با همکاری و شکوفایی بیشتر را دارند.

ترامپ روابط آمریکا و چین را یکی از مهمترین روابط در تاریخ جهان توصیف کرد و گفت دیدارها با نمایندگان چینی بسیار مثبت و ثمربخش بود.

وی ادامه داد: آمریکا و چین گفتگوهایی مثبت و سازنده ای داشتند. روابط آمریکا و چین، ریشه‌دار و دیرینه است و از زمان تأسیس آمریکا تاکنون روندی رو به رشد داشته است.

رئیس‌جمهور چین هم در این نشست گفت: جهان امروز با آشفتگی روبرو است و باید به منافع مردم چین، آمریکا و ملت‌ های جهان توجه شود.

وی گفت که در دیدار با رئیس‌ جمهور آمریکا درباره روابط دوجانبه و راه‌های حفظ ثبات آن گفتگو کرده است.

شی جین پینگ تصریح کرد: آمریکا و چین از همکاری سود می‌برند و در تقابل متضرر خواهند شد. پکن و واشنگتن باید شریک یکدیگر و نه دشمن یکدیگر باشند.

رئیس‌جمهور چین سفر رئیس ‌جمهور آمریکا به پکن را تاریخی توصیف کرد و گفت پیشرفت چین و شعار «آمریکا را دوباره عظیم کنیم»، می‌توانند در کنار یکدیگر پیش بروند.