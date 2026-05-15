۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۳:۵۴

درگیری فیزیکی مأموران مخفی آمریکا با مأموران امنیتی چین

یک رسانه آمریکایی از وقوع درگیری شدید فیزیکی میان مأموران سرویس مخفی آمریکا و نیروهای امنیتی چین در دومین روز از سفر رسمی ترامپ به این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه فاکس نیوز گزارش داد که در دومین روز از سفر رسمی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به چین یک درگیری شدید فیزیکی میان مأموران سرویس مخفی آمریکا و نیروهای امنیتی چین اتفاق افتاده است.

به گفته شاهدان عینی، این تنش زمانی آغاز شد که مأموران چینی مانع ورود یکی از افسران مسلح سرویس مخفی آمریکا به محدوده «معبد آسمان» شدند.

بر اساس این گزارش، این درگیری باعث شد ورود هیئت‌های همراه به محل مراسم بیش از ۳۰ دقیقه به تأخیر بیفتد. خبرنگار نشریه تلگراف که در محل حضور داشته، این رویارویی را «بسیار شدید» توصیف کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، طرف چینی تأکید داشته که ورود مأمور آمریکایی با سلاح گرم به این محوطه مجاز نیست، در حالی که طرف آمریکایی حمل سلاح توسط تیم حفاظت رئیس‌جمهور را بخشی از پروتکل ثابت سرویس مخفی می‌داند.

    • IR ۰۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      خوک زرد پلید محافظش هم مثل خودش شرور پلیده! امریکائیهای شرور را نباید رو داد و احترام اعتنایشان کرد . ترامپ چه ارزشی دارد که تیم محافظش چه باشد !؟ امریکاییها صهیونیستها شرور فاسد دزد
    • داو و کریمی IR ۰۶:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      خدا وکیلی این محافظ آمریکایی با هالیود اشتباه گرفتن اینا هم چینی رزمی کار جتلی شدن رو اینا رو کم کردن صد در صد همینه
    • IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      سیاه نمایی
    • ساشا IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      خوی وحشیگریشون همه جا با خودشون میبرند و فکر میکنند همه چیز باید به زور حل کرد،بر خلاف ادعای دمکراسی و ادب و احترام دوستار خشونت هستند،متاسفم برای کسانی که فکر میکنند آمریکا ناجی انسانیت هستند
    • امیر IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      آمریکایی ها چقدرپر رو وازخودمتشکرندکه درقالب مهمان بامیزبان درگیرمیشن وبه مقررات کشورمیزبان احترام نمیذارن.خب ازاین جماعت خیره سرآمریکایی چه انتظاری میشه داشت که جهان رو به آشوب نکشند؟!

