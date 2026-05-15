درگیری فیزیکی مأموران مخفی آمریکا با مأموران امنیتی چین

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه فاکس نیوز گزارش داد که در دومین روز از سفر رسمی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به چین یک درگیری شدید فیزیکی میان مأموران سرویس مخفی آمریکا و نیروهای امنیتی چین اتفاق افتاده است.

به گفته شاهدان عینی، این تنش زمانی آغاز شد که مأموران چینی مانع ورود یکی از افسران مسلح سرویس مخفی آمریکا به محدوده «معبد آسمان» شدند.

بر اساس این گزارش، این درگیری باعث شد ورود هیئت‌های همراه به محل مراسم بیش از ۳۰ دقیقه به تأخیر بیفتد. خبرنگار نشریه تلگراف که در محل حضور داشته، این رویارویی را «بسیار شدید» توصیف کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، طرف چینی تأکید داشته که ورود مأمور آمریکایی با سلاح گرم به این محوطه مجاز نیست، در حالی که طرف آمریکایی حمل سلاح توسط تیم حفاظت رئیس‌جمهور را بخشی از پروتکل ثابت سرویس مخفی می‌داند.