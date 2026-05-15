خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: در پی حملات هوایی و موشکی توسط آمریکا و اسرائیل علیه کشورمان در جنگ تحمیلی رمضان، کانون‌های درگیری از پایگاه‌های نظامی و مراکز حساس فراتر رفت و به مناطق مسکونی و غیرنظامی نیز سرایت کرد.

گزارش‌های میدانی و تصاویر منتشرشده از استان ایلام، حقیقت تلخی را فاش می‌کند؛ متاسفانه مدارس و مراکز آموزشی که باید پناهگاه امنی برای آینده‌سازان کشور باشند، به یکی از اهداف مستقیم این حملات تبدیل شدند.

بر اساس بررسی‌های انجام شده بیش از ۸۶ مدرسه در مناطق مختلف استان ایلام با آسیب‌های جبران‌ناپذیری مواجه شدند؛ دیوارهای کلاس‌ها ترک‌های عمیق برداشتند، سقف‌ها فرو ریختند و تجهیزات آموزشی ارزشمند در زیر آوار مدفون شدند.

باید گفت، این تخریب‌ها نه‌تنها زیرساخت‌های فیزیکی آموزش را نابود کرد، بلکه امنیت روانی و جانی دانش‌آموزان و کادر آموزشی را نیز به شدت تهدید نمود.

واقعیت این است که در این جنگ، مرز میان اهداف نظامی و غیرنظامی به‌طور کامل محو شده و زیرساخت‌های حیاتی جامعه، از جمله مدارس، به عنوان ابزار فشار و تخریب هدف قرار گرفته‌اند که این اقدامات نشان می‌دهد، کودکان و نوجوانان بی‌گناه، قربانیان اصلی این درگیری‌های گسترده هستند و تخریب مدارس، ضربه‌ای سنگین به آینده‌ آموزشی و اجتماعی این مناطق محسوب می‌شود.

در این راستا به‌محض وقوع حملات، مسئولان استانی و محلی بلافاصله در محل حاضر شدند و برآورد خسارت را آغاز کردند؛ از سوی دیگر هم با توجه به تخریب شدید فیزیکی مدارس و خطرات ادامه‌دار جنگ، تصمیم فوری برای تعطیلی مدارس و انتقال کامل فرآیند آموزش به فضای مجازی گرفته شد تا از تجمع دانش‌آموزان جلوگیری شود.

آخرین وضعیت خسارت وارد شده به مدارس

مدیرکل نوسازی مدارس استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دشمن صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، ناجوانمردانه در ماه مبارک رمضان، تعدادی از مدارس استان را هدف حملات خود قرار داد.

جلال حمره افزود: این مدارس بین پنج تا بیست درصد دچار آسیب شدند که به‌محض وقوع خسارت، با هماهنگی آموزش و پرورش، گروه‌های جهادی، معلمین عزیز و دانش‌آموزان نسبت به ترمیم و بازسازی آن‌ها اقدام کردند.

حمره با بیان اینکه خوشبختانه اکثر فضاهای آموزشی به سرعت به چرخه بهره‌برداری بازگشتند، تصریح کرد: اما حدود دو فضای آموزشی در استان آسیب بیشتری دیده‌اند که در حال رایزنی و پیگیری برای ترمیم آن‌ها هستیم و به زودی این مدارس نیز به چرخه بهره‌وری بازخواهند گشت تا آموزش دانش‌آموزان از این بابت آسیب نبیند.

وی ادامه داد: شایان ذکر است در طول ایام جنگ، اداره کل نوسازی مدارس تمامی پروژه‌های خود را فعال نگه داشت.

حمره ادامه داد: به رغم جولان هواپیماهای دشمن در آسمان استان، با همکاری پیمانکاران محترم پروژه‌ها و همکاران پرتلاشمان، نه تنها کار تعمیر مدارس آسیب‌دیده را پیش بردیم، بلکه پروژه‌های عمرانی نیز با فعالیت کامل در حال اجرا بودند.

مدیر کل نوسازی مدارس استان گفت: این وظیفه خود می‌دانستیم که در کنار کمک به رزمندگان عزیز در جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها، پروژه‌های آموزشی را نیز به سرانجام برسانیم.

وضعیت ساخت و ساز مدارس جدید استان ایلام

معاون فنی و نظارت نوسازی مدارس استان ایلام در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام بر اساس شرح وظایف تعیین‌شده در سازمان نوسازی مدارس کل کشور و همسو با سایر دستگاه‌های اجرایی، در جریان جنگ رمضان، بازدید میدانی از فضاهای آموزشی آسیب‌دیده ناشی از این جنگ تحمیلی را در دستور کار قرار داد.

امیر دوستی افزود: در این راستا، در سطح استان تعداد ۹۱ فضای آموزشی دچار خسارت شدند که بیشترین حجم آسیب‌ها مربوط به شهرستان ایلام و شهرستان چرداول بود.

دوستی ادامه داد: خوشبختانه با حضور به‌موقع و فعال گروه‌های جهادی و همکاران محترم آموزش و پرورش، فرآیند تعمیر و بازسازی کلیه فضاهای آموزشی خسارت‌دیده با جدیت پیگیری شد.

وی گفت: در حال حاضر، با تلاش شبانه‌روزی همکاران، تمامی فضاهای آموزشی استان به جز دو فضایی که به دلایل فنی جابجا شده‌اند، آماده بهره‌برداری هستند؛ باید گفت این دو فضا نیز در سطح شهرستان ایلام تعیین تکلیف شده‌اند.

معاون فنی و نظارت نوسازی مدارس افزود: بدین ترتیب، هیچ مشکلی برای شروع مهرماه و همچنین برگزاری امتحانات پیش‌رو که طی یک تا دو ماه آینده توسط آموزش و پرورش برگزار خواهد شد، وجود ندارد و تمامی مدارس استان از نظر فیزیکی و تجهیزاتی آماده پذیرش دانش‌آموزان هستند و روند عادی آموزش برقرار است.

وی در پایان گفت: اداره کل نوسازی مدارس استان ایلام با همکاری گروه‌های جهادی و آموزش و پرورش، توانست در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بحران ناشی از تخریب فضاهای آموزشی را مدیریت کرده و شرایط را برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان فراهم کنند.

اگرچه حملات اخیر خسارت‌هایی را به زیرساخت‌های آموزشی ایلام وارد کرد، اما اقدام سریع دستگاه‌های اجرایی و مشارکت نیروهای مردمی باعث شد روند بازسازی مدارس با سرعت دنبال شود تا دانش‌آموزان بتوانند بدون وقفه به مسیر آموزش بازگردند.