ارائه هزار خدمت رایگان در اردوی جهادی دندانپزشکی «مشکات» گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ساورچمنی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: اردوی جهادی دندانپزشکی «مشکات» در روزهای ۲۴ و ۲۵ اردیبهشتماه در گرگان برگزار شد و طی آن بیش از هزار خدمت رایگان به اقشار نیازمند، بهویژه کودکان و ایتام، ارائه شد.
وی افزود: این اردو با هدف ارتقای سلامت دهان و دندان در مناطق کمبرخوردار و همزمان با هفته سلامت و گرامیداشت شهدای خدمت و دانشآموزان میناب برگزار شد.
ساورچمنی با اشاره به گستره خدمات ارائهشده، اظهار کرد: در این اردو خدماتی از جمله آموزش و پیشگیری، معاینه و تشخیص، رادیوگرافی، فیشور سیلانت، فلورایدتراپی، ترمیم، کشیدن دندان و جراحیهای جزئی ارائه شد.
وی ادامه داد: اجرای این برنامه با مشارکت و همکاری نهادهایی از جمله مؤسسه سلامت بنیاد علوی، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، مرکز بهداشت گرگان، بسیج جامعه پزشکی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بسیج سازندگی سپاه گرگان و ادارهکل ورزش و جوانان استان انجام شد.
مسئول گروه جهادی مشکات گلستان تأکید کرد: اینگونه اقدامات جهادی در راستای تحقق عدالت درمانی و دسترسی اقشار آسیبپذیر به خدمات سلامت، نقش مؤثری ایفا میکند.
وی خاطرنشان کرد: گروههای جهادی با تکیه بر روحیه مسئولیتپذیری اجتماعی، تلاش دارند خدمات تخصصی را به مناطق کمتر برخوردار منتقل کرده و گامی در جهت بهبود کیفیت زندگی این اقشار بردارند.
