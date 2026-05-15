محمدعلی پاکدلنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت حفاظت از بیش از ۶۰۰ هزار هکتار جنگل و مرتع در استان ایلام، اظهار کرد: صیانت از منابع طبیعی استان نیازمند مشارکت گسترده مردمی و استفاده از همه ظرفیتهای محلی است.
وی افزود: در کنار فعالیت تشکلهای مردمنهاد، برنامهریزی شده از توان روستاییان و جوامع محلی نیز بهصورت هدفمند در مهار و اطفای حریق استفاده شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام ادامه داد: تاکنون بیش از ۲۵۰ دهیاری استان به تجهیزات مورد نیاز از جمله دمندههای اطفای حریق مجهز شدهاند و همچنین گروههای واکنش سریع محلی در روستاها تشکیل شده است.
وی تصریح کرد: این گروهها به دلیل شناخت دقیق از مناطق محل سکونت خود، میتوانند در دقایق اولیه وقوع آتشسوزی وارد عمل شده و از گسترش حریق جلوگیری کنند.
پاکدلنژاد با تأکید بر نقش مهم جوامع بومی در حفاظت از طبیعت استان، بیان کرد: مردم محلی و روستاییان آشنایی کاملی با جغرافیا و شرایط مناطق دارند و حضور آنها در مدیریت بحرانهای طبیعی، بهویژه آتشسوزیها، بسیار مؤثر و حیاتی است.
وی خاطرنشان کرد: تجهیز دهیاریها و تشکیل گروههای محلی، در کنار آموزش ۵۷ تشکل غیردولتی و اجرای برنامههای فرهنگسازی، بخشی از رویکرد جامع استان برای پیشگیری و مقابله با آتشسوزیهای احتمالی در فصل گرم سال است.
نظر شما