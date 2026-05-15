۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۸

تشکیل گروه‌های واکنش سریع محلی برای مهار آتش در جنگل های ایلام

ایلام - مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام از تشکیل گروه های واکنش سریع محلی برای مهارت آتش سوزی در جنگل های استان خبر داد.

محمدعلی پاکدل‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت حفاظت از بیش از ۶۰۰ هزار هکتار جنگل و مرتع در استان ایلام، اظهار کرد: صیانت از منابع طبیعی استان نیازمند مشارکت گسترده مردمی و استفاده از همه ظرفیت‌های محلی است.

وی افزود: در کنار فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد، برنامه‌ریزی شده از توان روستاییان و جوامع محلی نیز به‌صورت هدفمند در مهار و اطفای حریق استفاده شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام ادامه داد: تاکنون بیش از ۲۵۰ دهیاری استان به تجهیزات مورد نیاز از جمله دمنده‌های اطفای حریق مجهز شده‌اند و همچنین گروه‌های واکنش سریع محلی در روستاها تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: این گروه‌ها به دلیل شناخت دقیق از مناطق محل سکونت خود، می‌توانند در دقایق اولیه وقوع آتش‌سوزی وارد عمل شده و از گسترش حریق جلوگیری کنند.

پاکدل‌نژاد با تأکید بر نقش مهم جوامع بومی در حفاظت از طبیعت استان، بیان کرد: مردم محلی و روستاییان آشنایی کاملی با جغرافیا و شرایط مناطق دارند و حضور آن‌ها در مدیریت بحران‌های طبیعی، به‌ویژه آتش‌سوزی‌ها، بسیار مؤثر و حیاتی است.

وی خاطرنشان کرد: تجهیز دهیاری‌ها و تشکیل گروه‌های محلی، در کنار آموزش ۵۷ تشکل غیردولتی و اجرای برنامه‌های فرهنگ‌سازی، بخشی از رویکرد جامع استان برای پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی‌های احتمالی در فصل گرم سال است.

