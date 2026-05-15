اجرای مانور سراسری امداد و نجات «ساعت صفر جنگ رمضان» در قروه 

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان کردستان، صبح جمعه در حاشیه برگزاری این مانور به خبرنگاران اعلام کرد: این مانور با شبیه‌سازی شرایط بحرانی ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه، در سایت‌های آوار طراحی شده بود. رویکرد اصلی این رزمایش، تمرین هماهنگی بین‌بخشی و افزایش سرعت واکنش در عملیات‌های بزرگ امداد و نجات بود.

شادمان اسدی با اشاره به استقبال گسترده نجاتگران از این رویداد میدانی، تصریح کرد: در این مانور، آیتم‌های عملیاتی متعددی توسط تیم‌های تخصصی اجرا شد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به ارزیابی سریع محل حادثه، جستجو و نجات در آوار با استفاده از تیم‌های آنست (ANST) ، تکنیک‌های دستیابی به مصدومین گرفتار شده در زیر آوار، رهاسازی اصولی آن‌ها با کمترین آسیب ثانویه اشاره کرد.

سرپرست معاونت امداد و نجات هلال‌احمر کردستان در ادامه به اقدامات درمانی و پشتیبانی انجام شده در این مانور اشاره و بیان کرد: پس از خروج مصدومان از زیر آوار، مراحل آتل‌بندی، پانسمان و بانداژ، تثبیت فیزیکی و پزشکی مصدومین (ＰＴＳ) در محل امن انجام و سپس حمل و انتقال مصدومان به پشت خط مقدم و در نهایت انتقال با آمبولانس‌های هلال‌احمر به مراکز درمانی شبیه‌سازی شد.

در حاشیه برگزاری این رزمایش، محمدرسول شیخی‌زاده با حضور در جمع امدادگران، بر اهمیت برگزاری چنین مانورهایی در شرایط پیچیده امروزی تأکید کرد.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی در این مراسم، نام‌گذاری مانور با عنوان «ساعت صفر جنگ رمضان» را اقدامی هوشمندانه و ارزشمند در جهت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان دانست و گفت: این رزمایش‌ها علاوه بر ارتقای توان عملیاتی، روحیه ایثار و مقاومت را در میان نسل جدید امدادگران نهادینه می‌کند.

گفتنی است؛ این مانور با حضور دکتر شیخی‌زاده، جمشیدی سرپرست اداره حراست، کارشناسان حوزه معاونت امداد و نجات هلال‌احمر استان کردستان و جمعی از مدیران محلی، امدادگران و نجاتگران پای کار برگزار شد و بازخورد مثبت کارشناسان حاضر در صحنه را در پی داشت.